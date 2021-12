Filme do SBT hoje (10/12) vai exibir ‘Sorte no Amor’

O filme do SBT de hoje, 10 de dezembro, vai exibir Sorte no Amor (2006). O longa protagonizado por Lindsay Lohan e Chris Pine começa às 23h15, horário de Brasília, segundo o cronograma oficial da emissora.

No drama adolescente, Ashley é a garota mais sortuda do mundo. Com uma vida maravilhosa e bem sucedida profissionalmente, ela encara o desafio de planejar um baile de máscaras. Durante a festa, ela beija Jake Hardin, o homem mais azarado da cidade, e a sorte dos dois é invertida.

Que horas começa o filme do SBT hoje?

O filme do SBT de hoje, sexta-feira, 10 de dezembro, começa às 23h15 (horário de Brasília), logo após o Programa do Ratinho.

Informações do filme

Título: Sorte no Amor (Just My Luck)

Ano de lançamento: 2006

Elenco: Lindsay Lohan, Chris Pine, Faizon Love, Bree Turner

Direção: Donald Petrie

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Assista o trailer do filme da Tela de Sucessos de hoje:

Programação SBT – sexta-feira, 10/12/2021

06:00 – Primeiro Impacto

09:30 – Vem Pra Cá

11:00 – Bom Dia e Cia

14:15 – Casos de Família

15:15 – Roda a Roda Jequiti

15:45 – Fofocalizando

17:00 – Coração Indomável

17:45 – Amanhã É Para Sempre

18:45 – Te Dou a Vida

19:45 – SBT Brasil

20:30 – Carinha de Anjo

22:15 – Programa do Ratinho

23:15 – Tela de Sucessos

00:30 – The Noite com Danilo Gentili

01:30 – Operação Mesquita

02:15 – Conexão Repórter

03:15 – SBT Brasil – Reprise

04:00 – Big Bang A Teoria

Como assistir o filme do SBT hoje?

O jeito mais tradicional para acompanhar a Tela de Sucessos é sintonizando no canal aberto do SBT, no horário indicado.

Para quem estiver longe da TV, é possível ver o filme pelo portal oficial do SBT (https://www.sbt.com.br/ao-vivo). Não é preciso fazer nenhum tipo de cadastro na plataforma, basta clicar no player que aparecerá na página inicial da emissora.

Desta forma, é possível assistir toda a programação da emissora de Silvio Santos, incluindo as tradicionais novelas mexicanas, exibidas durante a tarde: Coração Indomável, Amanhã É Para Sempre e Te Dou a Vida.