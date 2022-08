Domingo Maior hoje vai exibir o filme ‘Tomb Raider: A Origem’

Após o Vai que Cola, começa o Filme do Domingo Maior hoje, dia 7/8 A emissora vai exibir o longa “Tomb Raider: A Origem”, às 00h10 da madrugada. A duração original total do filme é de 1h58.

Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.

Qual o Filme Domingo Maior hoje

No filme do Domingo Maior h0je, Lara Croft (Alicia Vikander) é a filha ferozmente independente do excêntrico aventureiro Lord Richard Croft (Dominic West), que desapareceu quando ela mal era adolescente. Agora, uma jovem de 21 anos sem nenhum foco ou propósito real, Lara navega pelas ruas caóticas do moderno East London como uma motoboy, mal pagando o aluguel, e faz cursos universitários, raramente chegando às aulas.

Determinada a forjar seu próprio caminho, ela se recusa a tomar as rédeas do império global de seu pai tão firmemente quanto rejeita a ideia de que ele realmente se foi. Aconselhada a encarar os fatos e seguir em frente após sete anos sem ele, nem mesmo Lara consegue entender o que a leva a finalmente resolver o quebra-cabeça de sua misteriosa morte. Indo explicitamente contra seus desejos finais, ela deixa tudo o que sabe para trás em busca de seu pai’ Seu último destino conhecido: uma tumba lendária em uma ilha mítica que pode estar em algum lugar na costa do Japão. Mas sua missão não será fácil; apenas chegar à ilha será extremamente traiçoeiro.

De repente, as apostas não poderiam ser maiores para Lara, que, contra todas as probabilidades e armada apenas com sua mente afiada, fé cega e espírito inerentemente teimoso, deve aprender a superar seus limites enquanto viaja para o desconhecido. Se ela sobreviver a essa aventura perigosa, pode ser a criação dela, ganhando o nome de “tomb raider”. fé cega e espírito inerentemente teimoso, deve aprender a se esforçar além de seus limites enquanto viaja para o desconhecido. Se ela sobreviver a essa aventura perigosa, pode ser a criação dela, ganhando o nome de “tomb raider”. fé cega e espírito inerentemente teimoso, deve aprender a se esforçar além de seus limites enquanto viaja para o desconhecido. Se ela sobreviver a essa aventura perigosa, pode ser a criação dela, ganhando o nome de “tomb raider”.

Veja o trailer do filme da Temperatura Máxima hoje:

Qual a programação da Globo hoje 08/08/22?

00:10 Domingo Maior hoje – Tomb Raider: A Origem

02:10 Cinemaço – O 13º Guerreiro

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Meu Malvado Favorito 2

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – A Favorita

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:15 Tela Quente – Capitã Marvel

00:15 Jornal da Globo

01:05 Conversa com Bial

01:45 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II