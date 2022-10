Filme do Domingo Maior hoje: Globo exibe ‘Golpe de Risco’

Após o Vai que Cola, começa a rede Globo exibe no Domingo Maior hoje o filme “Golpe de Risco”. produção chinesa. A transmissão deve começar às 00h10 (horário de Brasília).

+ Sessão da Tarde desta semana

Qual o Filme Domingo Maior hoje

No filme do Domingo Maior hoje, o ladrão Cheung Tan foi recentemente libertado da prisão. Logo após sua libertação, Cheung imediatamente trama um assalto com seus parceiros Xiao Bao e Ye Hong, a fim de roubar jóias preciosas na Europa. Enquanto isso, o detetive francês Pierre vem esquentando as trilhas de Cheung há muitos anos. Desta vez, ele decide capturar Cheung e sua gangue de ladrões para sempre.

Título Original: The Adventurers (Xia Dao Lian Meng)

Elenco: Andy Lau, Qi Shu, Jingchu Zhang e Jean Reno

Direção: Stephen Fung

Nacionalidade: Chinesa

Veja o trailer do filme da Temperatura Máxima hoje:

Qual a programação da Globo hoje

04:20 Corujão II – Detetives Do Prédio Azul (D.P.A.) – O Filme

05:45 Santa Missa

06:35 Globo Comunidade

07:05 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

07:50 Globo Rural

09:10 Auto Esporte

09:45 Esporte Espetacular

12:45 Temperatura Máxima – Podres De Ricos

14:50 Família Paraíso

15:50 Futebol

18:00 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – Golpe De Risco

02:00 Cinemaço – O Novato

Segunda-feira, 24/10/2022

04:00 Hora Um