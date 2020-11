Oscar 2021: confira as datas e lista de possíveis filmes indicados

O ano de 2020 certamente entrará como um período ruim para a história do cinema. Renomados diretores como Christopher Nolan, Denis Villeneuve e Cary Joji Fukunaga tiverem filmes aguardados adiados por conta da pandemia. Contudo, plataforma de streaming, drive-ins e o gradual retorno dos cinemas têm feito a indústria cinematográfica voltar a funcionar. Como resultado, muitos começam a questionar quais filmes serão indicados ao Oscar 2021.

Pensando nisso, separamos abaixo alguns pontos-chave para se informar das principais informações sobre a premiação do ano vindouro. Confira:

Quando acontecerá o Oscar 2021?

Originalmente, a premiação de 2021 estava marcada para o dia 28 de fevereiro. Contudo, como efeito da pandemia, a Academia decidiu adiar o Oscar para o dia 25 de abril de 2021. A medida, além de proteger os participantes, acaba dando mais tempo para filmes que acabaram prejudicados como resultado de séries de adiamento (como é o caso de Tenet, 007 e outros).

Quando as indicações oficiais serão anunciadas?

Como usual, a Academia deve divulgar suas indicações oficiais ao Oscar 2021 cerca de um mês antes da premiação. A agenda oficial do evento prevê que as votações preliminares ocorrerão entre os dias 1 e 5 de fevereiro, enquanto o anúncio das selecionadas ocorrerá em 15 de março de 2021.

Quais filmes podem ser indicados ao Oscar 2021?

Crip Camp

Produzido por Michelle e Barack Obama, Crip Camp mostra “um acampamento de verão inovador que motiva um grupo de jovens com deficiência a criar um movimento em busca de novos caminhos para um mundo com mais igualdade”. Por sua temática importante, é uma ótima aposta para o Oscar 2021 de Melhor Documentário de Longa Metragem

Mank

Certamente, Mank é um dos filmes mais aguardados pela crítica especializada em 2020. O novo longa do diretor David Fincher ( A Rede Social) é um de seus mais ambiciosos projetos até hoje. Seu roteiro é baseado na história de Herman J. Mankiewicz, roteirista problemático que ajudou a criar o clássico Cidadão Kane. O filme é uma indicação certa ao Oscar 2021, pois a Academia adora filmes baseados em fatos reais (ainda mais se ele debate o universo do cinema).

Destacamento Blood

Dirigido por Spike Lee, Destacamento Blood mostra a história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã. Os colegas decidem retornar ao país da trágica batalha para procurar os restos mortais do comandante deles e um tesouro. O filme é um forte candidato ao Oscar 2021, pois discute importantes questões sociais geradas pela guerra e o racismo.

Os Sete de Chicago

Novo filme do diretor Aaron Sorkin, Os Sete de Chicago mostra a história real de um protesto pacífico contra a Guerra do Vietnã que acabou se tornando um violento combate entre manifestantes e policiais. Você pode não conhecer essa história, mas ela rendeu um dos julgamentos mais importantes dos EUA. Sem dúvida, este é um dos principais lançamentos da Netflix em 2020.

O Rei de Staten Island

Estrelando o comediante Pete Davidson, O Rei de Staten Island talvez seja uma aposta mais arriscada, mas os filmes de Judd Apatow costumam a receber ótimas críticas. Embora tenha tom de comédia, o filme debate importantes temas como luto e dificuldade para crescer na vida.

Soul

A Disney/Pixar têm muita facilidade em receber indicações para melhor animações, afinal o know-how combinado das duas empresas é capaz de criar belos filmes sobre diferentes temas da vida humana. Soul, um filme que mistura música e pós-morte, promete ser uma das animações mais incríveis já feitas. Seu lançamento ocorrerá só em 25 de dezembro, mas o site Rotten Tomatoes já deu a nota de 100% para o filme. Será que a Academia seria capaz de esnobar este filme?

Tenet

O novo projeto ambicioso do diretor Christopher Nolan é, certamente, uma presença garantida no Oscar 2021. Tenet possui incríveis efeitos especiais, mas também conta com um roteiro incrível. Para criar a história, Nolan gastou 5 anos para chegar à versão final do roteiro.

Bacurau

Sim, o filme brasileiro de Kléber Mendonça Filho possui boas chances de entrar na disputa do Oscar 2021. Embora tenha sido lançado em 2019, o filme só teve sua estreia nos EUA em março deste ano – como critério de seleção, a Academia exige que o filme tenha ficado em cartaz pelo menos por uma semana no ano vigente (no caso, 2020). Fora o fator técnico, Bacurau é um filme interessante para a Academia, pois ela tem buscado investir mais em diversidade e sucessos não-Hollywoodianos.