Filmes da Sessão da Tarde da semana de 24/01a 28/01

Os filmes da Sessão da Tarde da semana, de 24 a 28 de janeiro de 2022, trazem comédia, animação e romance para toda a família. Os longas-metragens vão ar de segunda a sexta, após a exibição de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 24 de janeiro – Filmes da Sessão da Tarde da semana

A semana começa com Procurando Nemo (2003). Na animação da Disney Pixar, Nemo é um peixinho muito esperto, mas que acaba sendo sequestrado do coral onde vive e levado para um aquário do outro lado do mundo. O pai do filhote então se junta a Dory para tentar encontrar seu filho.

Título Original: Finding Nemo

Direção: Andrew Stanton

Nacionalidade: Americana

Gênero: Infantil

Horário: 15h15

Terça-feira, 25 de janeiro – Falando Grego

Em Falando Grego (2009), Georgia é uma mulher frustrada profissionalmente que acaba sendo surpreendida pela chegada de um grupo de turistas bastante divertido e desajustado. Com eles, ela começa a olhar a vida de uma outra forma.

Título Original: My Life In Ruins

Elenco: Alexis Georgoulis; Richard Dreyfuss; Nia Vardalos

Direção: Donald Petrie

Nacionalidade: Espanhola

Gênero: Romance

Horário: 15h15

Quarta-feira, 26 de janeiro – Filmes da Sessão da Tarde da semana

Na quarta, é a vez de Uma Razão Para Recomeçar (2016). Os protagonistas Ben e Ava se conheceram quando tinham apenas sete anos de idade, quando ela estava de pé na entrada de sua garagem. Juntos, eles viajavam através das estações da vida, até que ocorre uma tragédia que deixa todo o seu futuro em perigo.

Título Original: New Life

Elenco: Jonathan Patrick Moore, Erin Bethea, Terry O’quinn, James Marsters

Direção: Drew Waters

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

Horário: 15h15

Quinta-feira, 27 de janeiro – Um Presente para Helen

A protagonista Helen Harris, de Um Presente para Helen (2004), é uma mulher com uma carreira em ascensão. Entretanto, eu estilo de vida sofre uma enorme transformação quando sua irmã e seu cunhado morrem e ela fica responsável por cuidar dos três sobrinhos.

Título Original: Raising Helen

Elenco: Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panettiere, Abigail Breslin, Helen Mirren

Direção: Garry Marshall

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama romântico

Horário: 15h15

Sexta-feira, 28 de janeiro – Filmes da Sessão da Tarde da semana

Para fechar a semana, a Globo exibe Crô em Família (2018). O longa metragem se trata de um spin-off de Crô, personagem da novela Fina Estampa. No filme, o protagonista está famoso e é dono de sua própria escola de etiqueta e finesse, porém, se vê como uma pessoa sozinha. Carente e vulnerável, acaba ficando à mercê de supostos parentes, cujas intenções não parecem ser das melhores. Ao lado de Geni, Magda e Jurema, ele embarca em uma aventura para descobrir a sua verdadeira família.

Título Original: Crô Em Família

Elenco: Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles, João Baldasserini

Direção: Cininha De Paula

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Horário: 15h15

