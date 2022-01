Final de Lara em Um Lugar ao Sol tem até romance com Ravi

A história de Lara (Andreia Horta) ainda vai sofrer muitas reviravoltas até o final de Um Lugar ao Sol. Depois de romper de vez com Christian/Renato (Cauã Reymond), ela encontrará o amor novamente nos braços de Ravi (Juan Paiva). Quem não vai gostar nada desse romance é o ex-marido de Bárbara (Alinne Moraes).

Qual será o final de Lara em Um Lugar ao Sol?

Depois do casamento com Mateus (Danton Mello) e do envolvimento com Christian/Renato, Lara vai namorar mais uma vez na reta final de Um Lugar ao Sol. E dessa vez será com Ravi, melhor amigo do executivo da Redentor, segundo informações do Notícias da TV.

O motorista toma as dores da cozinheira após ela ser abandonada mais uma vez pelo protagonista. A essa altura, ele já terá se separado de Bárbara. O personagem de Juan Paiva, que já foi apaixonado por Lara no passado, se aproximará da neta de Noca (Marita Severo) cada vez mais, até que a amizade evolua para um romance.

Christian/Renato começará a desconfiar do envolvimento dos dois ao ver seu amada com Francisco, filho de Ravi e Joy (Lara Tremouroux). Ele vai cobrar por explicações do melhor amigo, que dirá que não é obrigado a dar satisfações. O protagonista não aceitará a resposta de Revi e os dois vão brigar.

Final de Ravi em Um Lugar ao Sol

Ainda não se sabe o que acontecerá com Ravi, já que a autora Lícia Manzo escreveu quatro finais diferentes para o motorista. A novela já está toda gravada e ainda não foi revelado qual dos desfechos será usado para o ex-namorado de Joy.

Rumores na web indicavam que um desses finais terminaria com a morte de Ravi em um acidente de carro. O personagem, porém, é um dos mais queridos pelo público.

Apesar dos péssimos índices de audiência, a novela, que estava prevista para terminar em 11 de março, será esticada, de acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. O adiamento de Pantanal acontece em meio ao novo surto de covid-19 no país, que causou a paralisação das gravações da nova novela da Globo. Ainda não se sabe qual a nova data de estreia de trama de Juma Marruá, que anteriormente estava marcada para 14 de março.

Pantanal será protagonizada por Alanis Guillen, Jesuíta Barbosa, Juliana Paes, entre outros grandes nomes da Globo. O folhetim é um remake da novela exibida em 1990 na TV Machete, escrita por Benedito Ruy Barbosa.

