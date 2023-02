Filmes e séries da Netflix em fevereiro de 2023: veja as estreias do mês

“Você” ganha nova temporada; comédia romântica com Reese Witherspoon e Ashton Kutcher também é destaque

Mais uma lista de filmes, séries, documentários e animes chegam na Netflix a partir de mês. Entre os seriados, o destaque fica por conta da nova temporada de "Você", estrelada por Penn Badgley, um dos maiores sucessos da plataforma. Para os fãs de comédias românticas, Reese Witherspoon e Ashton Kutcher estrelam o longa-metragem "Na Sua Casa ou Na Minha?". Confira a lista completa de lançamentos deste mês.

Lançamentos da Netflix em seriados

Joe Goldberg (Penn Badgley) está de volta em mais uma leva de episódios de "Você", seriado de sucesso da Netflix que entra em sua quarta temporada em 9 de fevereiro. O protagonista agora recomeça a vida em Londres na tentativa de deixar seu passado para trás e se tornar uma pessoa melhor, mas logo encontra uma nova obsessão.

Também chega na plataforma a terceira temporada de Outer Banks em 23 de fevereiro. O público acompanhará a busca por aventuras dos Pogues pelo Caribe, que envolvem em uma lenda sobre uma cidade perdida.

As novidades em seriados também incluem a 11ª temporada de Walking Dead, a versão alemã do reality Brincando com Fogo e a terceira parte de Família Upshaw.

Datas dos lançamentos em seriados:

Freeridge - 2 de fevereiro

Classes - 3 de fevereiro

Você (4ª temporada) - 9 de fevereiro

Love is Blind: Where Are They Now? - 10 de fevereiro

Love to Hate You - 10 de fevereiro

Match Perfeito - 14 de fevereiro

Sem Filtro - 15 de fevereiro

Red Rose - 15 de fevereiro

As Leis de Lidia Poët - 15 de fevereiro

Família Upshaw (parte 3) - 16 de fevereiro

Submundo do Crime (2ª temporada) - 17 de fevereiro

Três Vidas - 22 de fevereiro

The Walking Dead (11ª temporada) - 22 de fevereiro

Outer Banks (3ª temporada) - 23 de fevereiro

De Quem Estamos Fugindo? - 24 de fevereiro

Brincando com Fogo: Alemanha - 28 de fevereiro

Lançamentos em filmes da Netflix em fevereiro

A Netflix também anunciou uma lista de lançamentos em filmes para fevereiro. Entre os destaques, está a comédia romântica Na Sua Casa ou na Minha? que estreia em 10 de fevereiro. O longa-metragem conta a história dos amigos Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) que são completamente opostos um ao outro. Eles decidem trocar de casa por uma semana, até que se envolvem romanticamente.

Também entra para a plataforma de streaming o filme 10 Dias de um Homem Bom, em 10 de fevereiro. O público acompanha a história de um detetive particular que investiga um desaparecimento, mas a missão muda sua vida de forma inesperada.

Em 25 de fevereiro, chega ao streaming o Adoráveis Mulheres. Uma escritora, determinada a ser independente na década de 1860, relembra os momentos difíceis que passou que passou naquela época.

Datas dos lançamentos em filmes:

Destemida - 3 de fevereiro

Simonal - 8 de fevereiro

Querido David - 9 de fevereiro

10 Dias de um Homem Bom - 10 de fevereiro

Na Sua Casa ou na Minha? - 10 de fevereiro

Re/Member - 14 de fevereiro

Fantasma e CIA - 24 de fevereiro

Meu Nome é Chihiro - 23 de fevereiro

Bad Boys Para Sempre - 25 de fevereiro

Adoráveis Mulheres - 25 de fevereiro

Outros lançamentos em fevereiro de 2023

Em 19 de fevereiro, estreia o novo documentário do comediante Whindersson Nunes intitulado "Isso não é um culto". Em seu novo show de stand up, o famoso reflete sobre acontecimentos da atualidade, redes sociais, religião.

Entre os documentários, também entra na plataforma a quinta temporada de F1: Dirigir para Viver em 24 de fevereiro, e uma obra especial sobre a lenda da NBA Bill Russel, em 8 de fevereiro.

Para os fãs de anime, as novidades ficam por conta da quinta temporada de Aggretsuko e dos lançamentos Make My Day e Detetive Conan: Hanzawa, o Culpado.

Datas dos lançamentos em documentários:

Bill Russell: Lenda da NBA - 8 de fevereiro

Rainhas Africanas: Nzinga - 15 de fevereiro

Whindersson Nunes: Isso não é um culto - 19 de fevereiro

Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh - 22 de fevereiro

F1: Dirigir para Viver (5ª temporada) - 24 de fevereiro

Datas dos lançamentos em animes:

Detetive Conan: Hanzawa, o Culpado - 1 de fevereiro

MAKE MY DAY - 2 de fevereiro

Aggretsuko (5ª temporada) - 16 de fevereiro

