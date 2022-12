8 séries para quem gostou de Wandinha da Netflix

Wandinha estreou em novembro no catálogo da Netflix e não sai do Top 10 de mais assistidos da plataforma. O público tem adorado a nova versão da personagem e devorou os capítulos da primeira temporada da produção. Para quem não quer se despedir da atmosfera sobrenatural e suspense da trama, pode conferir os algumas dicas de séries para quem gostou de Wandinha e ficou com o gosto de quero mais na boca.

Desventuras em Série pode agradar quem gostou de Wandinha

Quem procura séries para quem gostou de Wandinha pode se interessar em Desventuras em Série, adaptação dos livros de Lemony Snicket. A trama é bem peculiar e se passa em um mundo um pouco diferente do nosso. Três irmãos, Violet, Klaus e Sunny Baudelaire acabam em uma história trágica e se tornam órfãos. Eles ficam sob os cuidados do terrível Conde Olaf, que só se interessa em colocar as mãos na herança do trio.

Enquanto investigam a morte misteriosa dos pais, as crianças precisam despistar o conde Olaf e resolver tudo sozinhas, já que os adultos não acreditam em suas palavras.

Onde assistir: Netflix

O Mundo Sombrio de Sabrina

Assim como Wandinha, O Mundo Sombrio de Sabrina trouxe uma popular personagem dos anos 90 de volta ao gosto do público e por isso pode ser uma das opções de séries para quem gostou de Wandinha. Baseada na série sobre a bruxinha jovem, a produção da Netflix trouxe a personagem em uma nova versão.

Na trama da produção, Sabrina luta para conciliar sua natureza humana com o seu lado de bruxa. Ela acaba precisando lidar com forças malignas que ameaçam sua família.

Onde assistir: Netflix

Locke & Key

Na série Locke & Key, Tyler, Kinsey e Bode Locke são três irmãos que passaram por um momento traumático: o pai do trio foi assassinato na frente deles. Passado algum tempo da tragédia, eles se mudam para outra cidade e começar a morar com a mãe na mansão em que o pai viveu anos atrás.

Apesar de parecer uma casa comum, o lugar é especial. Por lá, há diversas chaves mágicas e poderosas que podem fazer sonhos, e também pesadelos, se realizarem. Para piorar, uma criatura enigmática está atrás de uma delas e não se importa em machucar os irmãos para conseguir o que quer.

Onde assistir: Netflix

Riverdale para quem gostou de Wandinha

Riverdale é baseada na série de quadrinhos Turma do Archie. A trama se passa na cidade de Riverdale e tem início em uma misteriosa morte abala o lugar, que até então aparentava ser pacato. No time de futebol da escola e com um futuro traçado pelo pai, o protagonista Archie tem paixão pela música e quer outro caminho para sua vida.

Entre os personagens da trama, também aparecem alguns que somam na trama de mistério, como Juhead Jone, Veronica Lodge, Cheryl Blossom e Betty Cooper.

Onde assistir: Netflix

The Umbrella Academy

Para quem se interessa em uma trama com poderes e personagens peculiares, The Umbrella Academy é mais uma das séries para quem gostou de Wandinha. A produção é uma adaptação dos quadrinho de Gerard Way e Gabriel Bá e traz uma família inusitada como foco.

Certo dia, mulheres espalhadas pelo mundo dão a luz na mesma hora. No entanto, a surpresa é que nenhuma delas estava grávida no começo do dia. Diante do fenômeno, o enigmático Sir Reginald Hargreeves adota sete dessas crianças, que mostram ter habilidades especiais. Ele então dá início a Umbrella Academy.

Onde assistir: Netflix

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é uma das produções mais diferentes da lista por se tratar de uma antologia, ou seja, por contar uma história diferente a cada episódio. Assim, a cada novo capítulo o público conhece uma história horripilante e personagens diferentes.

A primeira história apresentada na série é sobre um homem amargo e intolerante que acaba comprando uma unidade de armazenamento em um leilão que é muito mais do que aparentava ser.

Onde assistir: Netflix

Sandman

Entre as séries para quem gostou de Wandinha também aparece uma das tramas mais esperadas de 2022 no catálogo da Netflix, Sandman, adaptação da obra do aclamado autor Neil Gaiman. Na história, Morfeu, o deus do mundo dos sonhos e pesadelos acaba encarcerado por engano por um ricaço que queria o filho de volta e estava atrás da dona Morte.

Anos em cativeiro, a ausência de Morfeu foi sentida pelo mundo. Quando o poderoso finalmente retorna, seu reino está despedaçado e ele precisa recuperar itens muito valiosos.

Onde assistir: Netflix

O Clube da Meia-noite

De Mike Flanagan, também criador de Missa da Meia-Noite e A Maldição da Residência Hill, O Clube da Meia-Noite mostra um grupo de jovens de um hospital para adolescentes com doenças terminais, o Rotterdam Home, que se reúnem todos os dias, sempre a meia-noite, para compartilharem histórias de terror.

Ao longo dos encontros, o grupo acaba fazendo um pacto. O primeiro entre eles que partir para o outro lado tentará contatar os colegas no mundo dos vivos.

Onde assistir: Netflix

