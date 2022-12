15 Filmes gospel para assistir online em 2023

Cenas dos filmes Milagre na Cela 7 (2019) e Entrevista com Deus (2018) - Foto: Reprodução/Netflix/

Entre as centenas de opções disponíveis nas plataformas de streaming, há os filmes gospel, que costumam agradar o público que gosta de histórias inspiradas na fé e religião. O DCI preparou uma lista de algumas produções que podem ser assistidas por espectadores que procuram longa-metragens com essa temática e são fáceis de serem encontrados na web. Confira!

Milagre na Cela 7 (2019) - Filmes gospel

O Milagre na Cela 7 se tornou um grande sucesso após entrar para o catálogo da Netflix. O longa-metragem conta a história de Memo, um pastor de ovelhas portador de uma deficiência mental. O homem vive com sua avó e filha na costa turca do mar Egeu, até que um dia ele é acusado injustamente de ter assassinado a filha do comandante. Preso na cela sete, ele recebe pena de morte.

Onde assistir: Netflix.

Quem está no elenco: Aras Bulut Iynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon Uysal, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Ilker Aksum

A Cabana (2017)

Em A Cabana, outro grande sucesso, o protagonista da história é um homem que vive dias de angústia após perder sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado. Vestígios de que a garota teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana. Anos depois, ele recebe um chamado para voltar ao local do crime e recebe uma lição de vida.

Onde assistir: Star+

Quem está no elenco: Sam Worthington, Octavia Spencer, Aviv Alush, Tim McGraw, Alice Braga, Sumire Matsubara, Radha Mitchell, Amélie Eve, Megan Charpentier

O Poder Da Oração (2019) - Filmes gospel

A história de O Poder da Oração começa com Paul, um jovem jogador de futebol americano que possui tudo o que deseja. Até que um dia, ele sofre com um morte repentina que atinge sua casa e muda sua vida do avesso. Agora, ele precisa encontrar maneiras para que sua vida não desabe.

Onde assistir: Amazon Prime Video.

Quem está no elenco: Matthew Carroll, Naomi Goodly, Thalaneti Grice, Toni Winbush, Josh Royster, William Guidry, Godis Grice

Irmã Dulce (2014)

O filme retrata a história de Irmã Dulce, conhecida como "anjo bom da Bahia" e vencedora de um Nobel da Paz. Para conseguir seguir sua missão de cuidar dos mais pobres e vulneráveis, a religiosa enfrentou os dogmas da própria igreja, além do machismo e uma doença respiratória incurável.

Onde assistir: Netflix.

Quem está no elenco: Regina Braga, Bianca Comparato, Malu Valle, Glória Pires, Zezé Motta, Fábio Lago, Ícaro Vila Nova, Zezé Polessa

Uma Questão de Fé (2017) - Filmes gospel

Em Uma Questão de Fé, um pai tenta fazer com que sua filha não se afaste da religião. A crença da jovem cristã fica abalada após ela entrar na faculdade, fazendo com que sua família lute para que ela continue mantendo a mesma fé de sempre.

Onde assistir: Amazon Prime Video.

Quem está no elenco: Richard T. Jones, Kim Fields, C. Thomas Howell, Renee O'Connor, Gregory Alan Williams, T.C. Stallings, Jaci Velásquez, Amber Thompson

Deus Não Está Morto (2014)

Os espectadores acompanham a história de Josh Wheaton (Shane Harper), um jovem cristão que entra em conflito com seu professor de filosofia, um homem ateu. O docente desafia o aluno a comprovar a existência de Deus, fazendo com que os dois entrem em uma batalha para provarem seus pontos de vista.

Onde assistir: Netflix.

Quem está no elenco: Shane Harper, Kevin Sorbo, David A. R. White, Trisha LaFache, Marco Khan, Cory Oliver, Dean Cain, Jim Gleason

Entrevista com Deus (2018) - Filmes gospel

Em Entrevista com Deus, Paul (Brenton Thwaites) é um jornalista que já fez grandes coberturas, como a da guerra do Afeganistão, mas isso lhe causou impactos. Sem esperança na vida e em seu casamento, que está prestes a acabar, ele parte para uma missão misteriosa: entrevistar um homem que diz ser Deus.

Onde assistir: Telecine/Globoplay +canais.

Quem está no elenco: David Strathairn, Brenton Thwaites, Yael Grobglas, Hill Harper, Charlbi Dean



Milagre Azul (2021)

O filme conta a história de crianças órfãs que vivem em uma instituição, que está sendo ameaçada de ser fechada. Para evitar que isso aconteça, os jovens se juntam a um marinheiro para entrarem uma competição de pesca. Com o prêmio, eles conseguiriam evitar o fechamento do lar onde moram.

Onde assistir: Netflix.

Quem está no elenco: Dennis Quaid, Raymond Cruz, Anthony Gonzalez, Jimmy Gonzales, Dana Wheeler-Nicholson, Fernanda Urrejola, Bruce McGill, Miguel Angel Garcia



O Fazendeiro e Deus (2006) - Filmes gospel

O Fazendeiro e Deus gira em torno de Angus, um fazendeiro que se muda para a África do Sul com a família, mas sofre algumas perdas insuperáveis. O protagonista consegue recuperar sua força para viver através da intervenção divina, descobrindo seu verdadeiro propósito de vida.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Amazon Prime Video e Apple TV.

Quem está no elenco: Frank Rautenbach, Jeanne Neilson, Hamilton Dlamini, Candice D'Arcy, Sean Cameron Michael, Regardt van den Bergh, Anton Treurnich

Você Acredita (2015)

Em Você Acredita, um pastor encontra um morador de rua que prega a palavra de Deus e coloca sua fé em ação. A partir daí, doze histórias diferentes se cruzam, cada uma delas com uma provação que as leva a questionar até onde vai a fé em Deus de cada uma dessas pessoas.

Onde assistir: Amazon Prime

Quem está no elenco: Grifon Aldren, Sean Astin, Brian Bosworth, Valerie Domínguez, Delroy Lindo, Andrea Logan, Lee Majors

Milagres do Paraíso (2016)

Em Milgares do Paraíso, Christy e Kevin Beam são cristões convictos e pais de três garotas, Abbie, Annabel e Adelynn. Até que um dia, Annabel é diagnosticada com um grave problema digestivo, o que faz com que sua mãe busque um jeito de salvar a vida de sua filha, ao mesmo tempo que começa a se afastar de Deus.

Onde assistir: Netflix, YouTube, Google Play Filmes e TV, Amazon Prime Video e Apple TV.

Quem está no elenco: Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, Eugenio Derbez, Queen Latifah



O Jovem Messias (2016)

Jesus vive com sua família em Alexandria, no Egito, para onde eles fugiram para evitar o massacre de crianças pelo Rei Herodes de Israel. Os pais do jovem messias, José e Maria, acham que o garoto ainda é muito jovem para saber a verdade sobre seu nascimento milagroso. É após a morte do Rei que a família retorna para Nazaré e Jesus descobre seu propósito de vida.

Onde assistir: Telecine.

Quem está no elenco: Adam Greaves-Neal, Sean Bean, David Bradley, Lee Boardman, Jonathan Bailey, David Burke, Rory Keenan



Enquanto Estivermos Juntos (2020)

Em Enquanto Estivermos Juntos, o público acompanha a história real do cantor de rock cristão Jeremy Camp, indicado ao Grammy. A obra mostra como a religião foi importante para que o artista superasse dificuldades na sua vida, principalmente quando sua esposa é diagnosticada com câncer.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Quem está no elenco: K.J. Apa, Britt Robertson, Nathan Parsons, Gary Sinise, Shania Twain, Reuben Dodd, Nicolas Bechtel



A Semana da Minha Vida (2021)

A Semana da Minha Vida é um filme original Netflix que tem como protagonista Will Hawkins, um adolescente rebelde que é obrigado a escolher entre ir para a detenção juvenil ou participar de um acampamento cristão de verão. Ao escolher a segunda opção, ele descobre o que é o amor e seu propósito de vida.

Onde assistir: Netflix

Quem está no elenco: Bailee Madison, Kevin Quinn, Jahbril Cook, Kat Conner Sterling, Iain Tucker, David Koechner, Sherri Shepherd



A Caminho da Fé (2020)

Em A Caminho da Fé, é retratada a história do Bispo Carlton Pearson, um pastor renomada mas que começa a passar por crises em sua fé. Ele começa a questionar a doutrina da igreja e acaba sendo considerando um herege, colocando em risco toda sua carreira.

Onde assistir: Netflix

Quem está no elenco: Chiwetel Ejiofor, Gerard Catus, Allie McCulloch, LaKeith Stanfield, Jason Segel, Stacey Sargeant