Onde assistir o Oscar 2023 do Brasil: acompanhar a premiação ao vivo

O Oscar 2023 será transmitido ao vivo na noite deste domingo, 12. Sem a tradicional cobertura da Globo, os cinéfilos poderão assistir o evento mais importante do cinema pela plataforma de streaming HBO Max ou no canal fechado da TNT para quem tem assinatura de TV à cabo.

Como assistir o Oscar online?

A transmissão online é feita pela HBO Max, mas é necessário ser assinante do serviço para ter acesso ao conteúdo. Siga o passos:

Passo 1: acesse a HBO Max no navegador de seu smartphone ou no computador. Se preferir, baixe o aplicativo disponível para iOs ou Android;

Passo 2: se você já é assinante da HBO Max, não há anda com o que se preocupar. Clique em 'entrar' e insira seu e-mail e senha cadastrada.

Caso você seja um novo usuário, clique em 'assine agora' no canto superior direito da tela.

Passo 3: você será redirecionado para a página de assinatura. Há três pacotes disponíveis, com preços entre R$ 27,90 e R$ 239,90. Escolha o que mais lhe agrada e prossiga.

Passo 4: crie sua conta. O sistema irá lhe pedir dados como nome completo, endereço de e-mail e criação de uma senha.

Passo 5: insira a forma de pagamento e conclua a assinatura. Feito isso, retorne para a página inicial e clique no banner 'Oscar 2023' ou procure pelo evento na aba de pesquisa.

Como assistir o Oscar pela televisão?

O Oscar será transmitido somente pela TNT neste ano. A Globo não adquiriu os direitos para exibir a cerimônia, como fez nos últimos anos.

O canal está disponível apenas para quem tem TV à cabo por assinatura. Veja os números do canais:

NET: 151

NET HD: 651

Vivo TV: 657

Vivo TV HD: 648

SKY: 108

SKY HD: 508

Claro TV: 151

Claro TV HD: 651

Oi TV: 48

Oi TV HD: 548

Quem vai apresentar o Oscar?

O comediante Jimmy Kimmel é quem vai apresentar o Oscar 2023. O famoso retorna ao palco do maior e mais prestigiado evento do cinema mundial depois de ter comandado a cerimônia em 2017 e 2018.

A premiação conta com 23 categorias, que reconhecem os melhores atores, diretores, roteiristas, profissionais de maquiagem e cabelo, entre outros. Apenas as categorias principais são televisionadas, enquanto as demais são anunciadas pela internet ou durante a pré-cerimônia.

O Oscar 2023 começa às 21h, horário de Brasília. Já o tapete vermelho, que mostra os looks usados pelos famosos na chagada do evento, tem início uma hora antes da cerimônia nos mesmos canais de transmissão.

O evento também conta com performances de Rihanna, Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, Sofia Carson e Diane Warre e David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu.

Quem são os indicados nas principais categorias?

A categoria principal do Oscar é o prêmio de 'Melhor Filme'. De acordo com a crítica especializada de cinema, é possível que a obra sul-coreana 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', que lidera com 11 indicações, seja a grande vencedora da noite.

Os principais prêmios também reconhecem os melhores atores protagonistas, coadjuvantes e melhor direção.

Melhor Filme Oscar 2023

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

Melhor direção Oscar 2023

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Steven Spielberg, por Os Fabelmans

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por Triângulo da Tristeza

Melhor ator Oscar 2023

Austin Butler, por Elvis

Colin Farrell, por Os Banshees de Inisherin

Brendan Fraser, por A Baleia

Paul Mescal, por Aftersun

Bill Nighy, por Living

Melhor Atriz

Cate Blanchett, por Tár

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Williams, por Os Fabelmans

Michelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator Coadjuvante do Oscar 2023

Brendan Gleeson, por Os Banshees de Inisherin

Brian Tyree Henry, em Causeway

Judd Hirsch, em Os Fabelmans

Berry Keoghan, por Os Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Atriz Coadjuvante

Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Hong Chau, por A Baleia

Kerry Condon, por Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Stephanie Hsu, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo