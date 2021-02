Maratonar filmes é sempre uma boa ideia e assistir a filmes religiosos com a família é uma ótima pedida. Esse gênero é muito importante para quem quer reforçar a fé ou ter momentos mais reflexivos e emotivos.

Principalmente na época em que vivemos, é importante procurar meios para fortalecer a nossa fé e alimentar a nossa alma, seja em uma religião ou na humanidade.

Assim, os filmes religiosos também devem fazer parte da sua lista de filmes para assistir com a família. Por isso, nós selecionamos os melhores filmes desse gênero para você curtir agora mesmo. Prepare a pipoca e aperte o play!

Os melhores filmes religiosos

Independente da fé, esse gênero bem indicado para quem curte uma produção e tanto. Os filmes religiosos, geralmente, são bem produzidos e trazem efeitos visuais incríveis.

Mas você vai encontrar filmes que fogem do tradicional e que, mesmo assim, estimulam a nossa fé. A seleção do DCI traz filmes apaixonantes e emocionantes.

Dois Papas

O filme não é daqueles que conta uma história Bíblica, mas traz como personagens os principais nomes da Igreja Católica. O encontro dos Papas Bento XVI e Francisco. A história conta desde a escolha de Jorge Bergoglio como Papa até o encontro dele e Bento XVI no Vaticano.

Assim, é um filme cheio de aprendizados e momentos de reflexão que humanizam os pontífices, aproximando os fiéis. Uma produção original Netflix que concorreu a diversos prêmios. Confira o trailer dessa produção apaixonante:

As Mães de Chico Xavier

Um filme brasileiro que conta a história de três mulheres que precisam lutar com alguns problemas pessoais, como o vício do filho, a ausência do marido e uma gravidez indesejada.

Elas resolvem encontrar a ajuda do médium Chico Xavier e as coisas começam a ficar mais claras. Uma história emocionante e que fala sobre amor, autoconhecimento e mais.

Noé

A história de Noé na Bíblia já é conhecida, mas, imagine só acompanhar uma superprodução sobre essa passagem? O filme de 2014 reproduz esse momento bíblico. Um filme com efeitos visuais incríveis e que promete nos tirar o fôlego. Uma produção que vale a pena assistir.

A Cabana

Um filme que emocionou milhões de pessoas. A Cabana é um dos filmes religiosos mais populares da atualidade. Baseado em um best-seller, o filme conta a história de um homem que, após perder sua filha mais nova cujo corpo não foi encontrado, vive atormentado.

Esse homem recebe um chamado misterioso para retornar a uma cabana, onde ela teria sido violentada e morta. Mas ele não encontra o que estava buscando e, sim, uma lição de vida. Assista ao trailer e emocione-se:

Entrevista com Deus

O filme traz uma mensagem de espiritualidade. A trama gira em torno de um jornalista que busca sucesso profissional e procura uma grande matéria para deslanchar.

Ele, então, encontra um homem que diz ser Deus e que promete lhe conceder a melhor entrevista da sua vida. A produção não é um dos filmes religiosos mais tradicionais, mas traz lições sobre perdão, amor e compaixão.