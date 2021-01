15 filmes gospel sobre fé e superação para ver em 2021

Os filmes com temática religiosa estão ganhando a graça do público, principalmente na quarentena onde a maioria das pessoas estão em casa. Com a chegada dos streamings, há uma variação de gêneros em volta para escolher. Dentre tantos, também tem espaço para os filmes gospel, ou seja, aqueles que abordam na trama religião, fé e superação.

15 filmes gospel para assistir em casa

Nos melhores filmes evangélicos que fazem parte do cinema atual, reunimos as produções cristãs mais bem aceitas pelo público evangélico e também o público livre. Além de terem grandes produções, os longas são bem avaliados e transmitem uma mensagem especial para os telespectadores. Seja uma fala bíblica, um louvor, ou até mesmo reacender a chama de fé e superação que às vezes acabam se perdendo no tempo. Veja a lista com os 15 melhores filmes gospel para assistir em 2021.

A Cabana (2017)

O filme norte-americano conta a história de Mackenzie Phillips (Sam Worthington), um homem que teve a filha de seis anos raptada e assassinada numa cabana. Traumatizado pela perda, um dia ela recebe um bilhete de Deus, que o convida para uma visita a uma cabana, onde tentará obter respostas para o sofrimento que está vivenciando. O longa é dirigido por Stuart Hazeldine e escrito pelo autor canadense William P. Young. Pode ser assistido pela Telecine.

Milagres do Paraíso (2016)

O longa fala sobre fé e esperança, baseado no romance homônimo de Chrisyt Beam. Anna, é uma garota de 10 anos que sofre de uma doença rara, difícil diagnóstico e que pode ser fatal. Seus pais, que até então eram devotos e iam à igreja todo domingo, começam a questionar a fé em Deus, até que quando menos espera, a cura chega. Longa está disponível na Netflix.

Desafiando Gigantes (2006)

O filme é contado do ponto de vista do treinador Grant Taylor, que está desiludido com a carreira e a vida familiar. Depois de pedir para Deus o ajudar, ele decide que os jogadores vão orar e agradecer depois de todas as partidas, independente se perderem ou não. O filme foi dirigido por Alex Kendrich e está disponível na Netflix e Google Play Filmes.

Enquanto Estivermos Juntos (2020) – Filmes gospel

O filme acompanha um drama com romance cristã dirigido pelos irmãos Andrew e Jon Erwin. Foi inspirado na história real do cantor norte-americano Jeremy Camp e sua esposa, Melissa. A doença toma conta da história quando descobrem que a mulher está com câncer terminal. O protagonista tenta reunir esperança e força para conseguir encontrar sua fé.

Superação – O Milagre da Fé (2019)

O filme conta a história de John Smith é um adolescente que sofre um acidente enquanto brinca no gelo e acaba ficando preso debaixo de água durante alguns minutos. Mesmo após o filho entrar em estado de coma, Joyce não desiste e continua orando por sua recuperação. Longa está disponível no Google Play Filmes.

Eu Só Posso Imaginar (2018)

Disponível pela Amazon Prime Vídeos, o longa conta a história de uma das músicas cristãs “I Can Only Imagine”, da banda MercyMe.

Quarto de Guerra (2015) – Filmes gospel

Dirigido por Alex Kendrick, o norte-americano conta a história de Elizabeth e Tony, um casal que está enfrentando dificuldades no relacionamento, com várias discussões e um afastamento cada vez maior. Após conhecer conhecer uma mulher mais velha, ela aprende a rezar e manter a fé e esperança.

Uma Questão de Fé (2017)

O longa-metragem dirigido por Kevan Otto conta a história de três famílias que vivem de formas bastante distintas. Embora não se conheçam, estes indivíduos habitam a mesma comunidade e acabam se unindo na sequência de acontecimentos trágicos que abalam as suas vidas. Juntos, eles procuram se curar através da fé e do perdão.

Uma Vida Com Propósito (2016)

O filme é inspirado nos diários de Rachel Scott, uma jovem cristã que morreu durante o massacre de Columbine, em 1999, nos Estados Unidos da América. Disponível no Google Play Filmes.

O Verdadeiro Amor (2005)

O filme é inspirado em um conto de Will Weaver. A ação ocorre nos Estados Unidos da América, no final da Primeira Guerra Mundial, e narra o amor de dois imigrantes. Conta a história da protagonista, uma moça alemã que chega ao país com o intuito de casar com Olaf, um agricultor norueguês. Contudo, os habitantes do local não aprovam a união e acabam impedindo o casamento.

Graça e Perdão (2010) – Filmes gospel

O filme Graça e Perdão se passa em uma comunidade na Pensilvânia, que se vê destruída por assassinatos brutais de crianças, cometidos por um suicida. E o dilema do perdão recai sobre a viúva dele, que tem filhos e dificuldades para mantê-los. Como manter a fé e esperança depois de lidar com uma tragédia? Está disponível na plataforma de streaming Looke

Mãos Talentosas (2009)

O longa é baseado na vida de fé e luta do neurocirurgião Benjamin Carson (Cuba Gooding Jr). Ele supera preconceitos e os obstáculos da infância pobre em Detroit para estudar medicina, salvar vidas no Hospital Johns Hopkins e se tornar um dos grandes neurocirurgiões do mundo. Está disponível na Netflix.

O Caminho para a Eternidade (2011)

Disponível na plataforma de streaming Looke, o filme parece sombrio mas é uma jornada de fé e autoconhecimento. Impedidos de prosseguir viagem devido a um bloqueio na estrada, cinco estranhos se refugiam em uma lanchonete que parece abandonada. Mas eles nem imaginam o que vem pela frente.

Deus não está morto 2 (2016) – Filmes gospel

O longa-metragem é a sequência do filme homônimo de 2014 e foi dirigido por Harold Cronk. A história é passada durante um julgamento: Grace, uma professora cristã, teria expressado a sua fé durante uma aula e sido processada por isso. Está disponível no catálogo da Netflix.

O Céu é de Verdade (2014)

Baseado no livro escrito pelo pastor evangélico Todd Burpo, o filme relata a história de seu filho, Colton, que após ser submetido a uma cirurgia de emergência, o menino desperta afirmando que conversou com os anjos e conseguiu ver o Paraíso, O filme foi dirigido por Randall Wallace e está disponível Google Play Filmes, Globo Play.

