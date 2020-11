Os filmes de Natal na Netflix já estão muito populares. Todos os anos, o público já espera a chegada de novos títulos sobre a época.

Por isso, nós preparamos uma lista com os melhores filmes de Natal na Netflix para você assistir e entrar no clima da melhor época do ano. Vem com a gente!

6 filmes de Natal na Netflix para assistir agora

Então, que tal montar a sua lista de filmes para assistir enquanto o Natal não chega? Confira a seleção do DCI para deixar a época ainda mais incrível.

1. Amor Com Data Marcada

Um dos filmes mais populares do momento. Uma comédia romântica que conta a história de dois solteirões que precisam arrumar um encontro para todos os feriados.

Sloane, interpretada por Emma Roberts, e Jackson, interpretado por Luke Bracey, formam um casal de amigos que se tornam companheiros durante os feriados.

Um filme muito gostoso de assistir, com uma comédia leve e romântica. Bem divertido, o filme é uma ótima opção de entretenimento para o Natal.

2. Missão Presente de Natal

O filme é um lançamento da Netflix e é uma comédia romântica daquelas bem clichê, mas muito divertida. A produção tem um enredo bem leve e emocionante.

Erica Miller, uma assistente parlamentar, é obrigada a viajar a trabalho e perde o Natal junto da sua família. Nessa viagem, Erica conhece um Capitão da base aérea. Lá, o Capitão Jantz torna o Natal das crianças e moradores da ilha especial.

Então, os dois vivem um Natal bem diferente do que eles estavam acostumados, em uma comédia romântica com cenários incríveis e uma história apaixonante.

3. Uma Invenção de Natal

Mas não é só de comédia romântica que o catálogo de Natal da Netflix é formada. O filme Uma Invenção de Natal é perfeito para assistir com as crianças.

Um filme máfico, com cenas extraordinárias e música por John Legend, que conta a história de um fabricante de brinquedos e sua neta. Os dois são responsáveis por invenções magníficas. O inventor tem uma de suas criações roubadas e sua neta tenta animá-lo com uma criação mágica.

É um filme surpreendente e cheio de magia, com uma trilha sonora e efeitos incríveis.

4. Lista de Desejos de Natal

O filme é uma comédia que conta a história de uma família. Uma escritora de livros infantis precisa ajudar a mãe a completar uma lista de desejos de sua avó, que está bem doente.

O problema é que mãe e filha não se dão muito bem, mas precisam deixar as diferenças de lado para realizar os desejos da mãe.

5. Resgate do Coração

Uma comédia romântica que toca o nosso coração. É assim que o filme Resgate do Coração mexe com os espectadores.

Recém-separada, Kate resolve fazer uma viagem para a África, para viver novas experiências e se conhecer um pouco melhor.

Mas Kate encontra um novo objetivo e se aproxima de elefantes, cuidando deles e conhecendo uma pequena vila. E acaba encontrando um novo amor.

Um filme muito leve para assistir em uma tarde de domingo, que nos faz renovar as esperanças no amor.

6. O Amor Não Tira Férias

Apesar de não ser um lançamento, o título é um dos filmes de Natal que estão em alta na plataforma. Cameron Diaz e Kate Winslet trocam de apartamento durante o feriado de Natal, para que cada uma cure suas decepções amorosas.

Uma em Los Angeles e outra em Londres. Ao trocar de casa por uma temporada, as duas vivem experiências que as fazem refletir sobre o amor e amizade.

Assim, O Amor Não Tira Férias é uma comédia romântica com um elenco incrível e com uma narrativa bem empolgante.

É um dos títulos que não podem faltar na sua lista de filmes para o final de ano.

Assim, você já tem uma lista completa de filmes para todos os gostos para curtir o Natal, não é mesmo? As produções da Netflix para esse período tem um gostinho especial.

Além de filmes, você também encontra na plataforma séries incríveis sobre o Natal. Todos os anos, o streaming traz diversas novidades para essa época apaixonante.

Conta pra gente, você já viu algum desses filmes? Qual você indica?