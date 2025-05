Fim do Viva: canal será Globoplay novelas; veja quando

Apesar de já consolidado entre o público de TV por assinatura, o grupo Globo decidiu extinguir o Canal Viva depois de 15 amos no ar. No lugar, nasce o Globoplay novelas, dedicado à teledramaturgia da “Plim Plim”. Mas qual o motivo da mudança?

Quando o Viva vai mudar de nome para Globoplay Novelas?

No dia 9 de junho de 2025, o Viva será relançado como Globoplay Novelas, um canal totalmente dedicado ao universo das telenovelas. Agora, o canal contará com uma programação dedicada integralmente às telenovelas, incluindo clássicos da dramaturgia brasileira, sucessos internacionais e produções originais inéditas.

Entre os títulos confirmados estão “Além do Tempo” (2015), “Hercai” (Turquia) e “O Amor Invencível” (México), baseado na novela portuguesa “Mar Salgado” .

Uma das novidades do canal é a iniciativa “Batalhas Temáticas”, na qual o público poderá escolher, por meio de votações no gshow, quais novelas deseja assistir. A primeira disputa será entre “Por Amor” (1997), com Regina Duarte, e “Laços de Família” (2000), com Vera Fischer. A novela vencedora será exibida a partir de julho no Globoplay Novelas.