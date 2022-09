Final da novela Pantanal terá elenco de 1990; de Cristiana Oliveira a Sergio Reis

A reta final da novela Pantanal reserva momentos emocionantes para os telespectadores. No último capítulo, quatro atores da primeira versão da trama exibida na TV Manchete vão fazer uma participação especial. Cristiana Oliveira, a Juma, Sérgio Reis, o Tibério, Giovanna Gold, a Zefa, e Ingra Lyberato, a Madeleine, retornam para uma homenagem.

Cristiana Oliveira vai voltar para o capítulo final da novela Pantanal

Sucesso como Juma na primeira versão de Pantanal, Cristiana Oliveira é uma das atrizes que vai fazer uma participação no remake da novela. Nas redes sociais, o público já vinha pedindo para que a veterana aparecesse na nova versão.

Desde que o remake foi anunciado, Cristiana e Alanis Guillen já se encontraram, participaram de campanhas publicitárias e de programas de TV, incluindo um “encontro de gerações” no Domingão do Huck. A veterana também já elogiou a novata várias vezes pela sua interpretação da menina-onça.

Em sua Instagram, Cristiana postou uma sequência de fotos ao lado do elenco da novela incluindo Guillen, Marcos Palmeira, Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Almir Sater, Isabel Teixeira, Juliano Cazarré, Irandhir Santos e Silvero Pereira. “Foi divertido, emocionante, rolou saudosismo, lembranças, muito amor envolvido… Foi delicioso conhecer atores que estão sendo brilhantes em seus papéis, e ver o quanto eles respeitam a nossa história!”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiana Oliveira (@oliveiracris10)

Sérgio Reis, o Tibério da primeira versão de Pantanal, volta para participação

Quem também vai aparecer no último capítulo será o cantor Sérgio Reis, intérprete de Tibério na primeira versão da trama. O famoso será um dos convidados do casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), assim como os demais atores da primeira versão.

No entanto, o ator já deu declarações controversas em relação à Globo. Reis, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse em maio deste ano que não havia sido convidado para o remake e mesmo que fosse, ele teria recusado a participação. “Eu não quero me aliar à Globo, não vou ajudar a Globo em nada”, disse à Folha de S.Paulo. Hoje, parece que o famoso mudou de ideia.

Giovanna Gold, a Zefa, também volta no final de Pantanal

Giovanna Gold, que viveu a primeira versão de Zefa, também vai aparecer na trama. Em entrevista à Quem, ela contou como foi voltar à trama depois de tanto tempo. Temos um amor coletivo pela nossa obra e uma intimidade adquirida com a convivência. Difícil traduzir em palavras. As lembranças estão nas brincadeiras, nas piadas internas, nos abraços demorados, nos olhares marotos”, diz.

Recentemente, a atriz voltou a ser destaque na mídia ao dizer que Paula Barbosa, atual intérprete de Zefa, a ignorou. “Mandei uma mensagem para ela, desejei boa sorte, mas ela não me falou nem obrigado”, disse durante uma live em seu Instagram.

Dias depois, Barbosa se defendeu nas redes sociais e rebateu a acusação de Giovanna. “Foi a Giovanna Gold, a primeira Zefa de ‘Pantanal’, dizendo que me mandou mensagem e eu sequer agradeci e a ignorei. Isso não é verdade”, disse. A atriz disse que a veterana comentou em uma foto sua e ela respondeu dizendo que estava honrada de pegar o bastão. “Mas, logo depois desse ocorrido, eu postei no meus stories uma foto dela com o Marcos Palmeira na primeira versão, marquei a Giovanna e ela me respondeu: ‘legal, sucesso’. Mesmo ela tendo me respondido dessa forma, eu não levei a mal, ‘olha que seca…’. Eu sei que respondi para ela. Não teria por que ignorá-la”, completou.

Ingra Lyberato, a Madeleine

Por fim, Ingra Lyberato, que interpretou a versão jovem de Madeleine, também vai estar presente. A atriz apareceu em alguns registros publicados por outros atores da trama, incluindo Aline Borges, a Zuleica. Nas imagens, também é possível ver que os atores da primeira versão participaram de uma roda de viola nos bastidores com Almir Sater e Guito.

Até ano passado, a atriz fazia parte do elenco da Record – ela esteve em Gênesis (2021), na fase José do Egito. Seu último trabalho na Globo foi em 2018, quando participou da novela Segundo Sol.