Final de Tenório em Pantanal terá vingança certeira de Alcides

Vilão pagará com seus crimes com a própria vida.

A reta final da novela das 21h da TV Globo já começou e o final de Tenório em Pantanal está cada vez mais próximo. O folhetim tem menos de um mês no ar e o vilão vivido por Murilo Benício não chegará com vida no desfecho da trama. Sua morte acontecerá por vingança depois que ele cometer um ato imperdoável contra Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Como será o final de Tenório em Pantanal de 2022?

O final de Tenório em Pantanal será durante um embate com Alcides. Na versão de 1990, o peão enfia uma lança na barriga do inimigo, que logo falecia. Porém, haverá uma pequena mudança no remake. Segundo adiantou a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, o vilão vai ser atingido por Alcides.

Tenório se arrastrará até o rio, será puxado por uma sucuri para a água e se afogará.

O trágico final de Tenório em Pantanal será consequência de suas ações contra Maria Bruaca e Alcides. O vilão vai decidir se vingar por ter sido chifrado pela esposa e sequestrará o casal próximo aos últimos capítulos da novela. Uma mudança foi realizada na vingança de Tenório e o grileiro não irá castrar o rival como em 1990, seu crime desta vez será um estupro.

A informação foi divulgada em primeira mão pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, no dia 12 de setembro, e no dia seguinte confirmada pelo site oficial da TV Globo, o Gshow. O momento não será exibido de forma explícita e o público acompanhará apenas o horror nos olhos de Maria Bruaca, que assistirá a tudo.

Mais tarde, o público descobrirá alguns detalhes do estupro porque Alcides se abrirá com Zaquieu (Silvero Pereira). Depois deste ocorrido é que o final de Tenório em Pantanal chegará. Alcides vai atrás do vilão e vai se vingar. Ele contará com a ajuda de Zaquieu para conseguir encurralar o inimigo na beira do rio e então avançará contra o inimigo com sua lança em mãos.

Por conta da presença de Zaquieu, Tenório vai se distrair e Alcides conseguirá se aproximar do rival e enfiar a lança em sua barriga. Sangrando, o personagem de Benício rastejará até a água e será puxado por uma sucuri. Ele se afogará em segundos.

A previsão atual é que o remake de Pantanal acabe no dia 7 de outubro, segundo o Notícias da TV. A Globo ainda não confirmou o dia exato do último capítulo, mas já afirmou que o folhetim será finalizado em outubro. Por isso, o final de Tenório em Pantanal está cada vez mais próximo.

Renato pensará em vingar o pai

Se os acontecimentos da versão de 1990 se repetirem no remake, após a morte de Tenório, Renato vai ficar obcecado com a ideia de vingar o pai. Nas cenas da Manchete, após descobrir sobre o final de Tenório em Pantanal, Renato pegou uma arma, foi até a fazenda vizinha e ameaçou acabar com a vida de Zaquieu.

O peão só é salvo porque Juma aparece e entra em ação para impedir uma tragédia. Após essa atitude desesperada, o rapaz retorna para casa sem matar ninguém e Marcelo vai até a família de José Leôncio para pedir perdão em nome do irmão mais novo.

Os filhos do rei do gado deixam claro que querem viver em paz e que não farão nada contra Renato, se ele também resolver apaziguar a situação. Após ameaçar Zaquieu, Renato deixa seu desejo de vingança de lado e não vai atrás do outro envolvido na morte de seu pai, no caso, Alcides.

Ele não sofre consequências por seus atos de maldade em nome do pai e continua vivendo no Pantanal ao lado da mãe e do irmão mais velho. Ele até consegue visitar a fazenda de José Leôncio sem causar confusão. No último capítulo da trama de 1990, as cenas finais do personagem foram no casamento de Filó e José Leôncio, Tadeu e Zefa e Guta e Marcelo. O rapaz aparece dançando e conversando com uma moça da região e os dois decidem ir tomar um banho de rio.

