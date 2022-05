Novelas do Viva em junho: A Usurpadora entra na programação

A Usurpadora (1999) estreia entre as novelas do Viva em junho - Foto: Reprodução

Folhetins são exibidos no canal pago e para assinantes do Globoplay +canais

A programação de novelas do Viva em junho inclui A Usurpadora, que estreia no canal em 27 de maio no lugar de Marimar. Duas temporadas de Malhação, O Beijo do Vampiro, Páginas da Vida, Alma Gêmea e Pão-Pão, Beijo-Beijo seguem na grade do canal.

A Usurpadora está entre as novelas do Viva em junho

A novidade do mês de junho entre as novelas do Viva fica por conta de A Usurpadora (1998). O folhetim mexicano é um grande sucesso no Brasil e já foi exibido pelo SBT sete vezes. No Globoplay, a trama de Paola Bracho (Gabriela Spanic) ficou por cinco semanas consecutivas entre as produções mais vistas.

A novela estreia em 27 de junho, segunda-feira, e ocupará a mesma faixa de horário de Marimar, que termina no próximo dia 24. A Usurpadora vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, horário de Brasília.

O folhetim conta a história da vilã Paola Bracho (Gabriela Spanic), que encontra uma sósia em uma praia mexicana. A loira então decide subornar a gêmea. chamada Paulina, e pede para que ela viva em seu lugar na mansão dos Bracho, enquanto a megera curte a vida ao lado de seus amantes, incluindo o cunhado Willy (Juan Pablo Gamboa).

Aos poucos, Paulina, a sósia, começa a conquistar o coração de Carlos Daniel (Fernando Colunga) e a confiança da matriarca Piedade (Libertad Lamarque).

A Usurpadora ficou marcada por momentos icônicos da vilã Paola Bracho. Uma das cenas mais lembradas é quando a megera liga para Paulina: “Oi, Usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho”. A frase se tornou um dos maiores bordões a novela.

Programação e horário das reprises

O Viva exibe oito novelas durante o mês de junho. Além da exibição durante a semana, algumas delas ganham uma maratona especial aos finais de semana.

Malhação 1997: vai ao ar de segunda a sexta, às 11h45, 16h15 e 02h05, horário de Brasília. Essa é a temporada na qual Luana Piovani, Pedro Vasconcelos e André Marques foram destaques.

Malhação ID (2009): vai ao ar segunda a sexta, às 12h15, 16h45 e 02h30, horário de Brasília.

O Beijo do Vampiro (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados aos domingos entre 08h e 11h45.

Páginas da Vida (2006): de segunda a sábado, às 13h35, horário de Brasília, com reprise às 22h55. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 18h e 22h45.

Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983): de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Aos domingos, os episódios da semana são reexibidos entre 23h30 e 03h15.

Alma Gêmea (2005): de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h45. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados a partir das 12h30.

Marimar (1994): de segunda a sexta, às 20h35 e 03h, horário de Brasília. Os sábados, os episódios são reprisados às 07h30. O folhetim também está disponível para os assinantes do Globoplay.

A Usurpadora (1999) – a partir de 27 de junho: de segunda a sexta-feira, às 20h30, horário de Brasília.

+ A Usurpadora no Viva em junho: quando estreia a reprise e horário