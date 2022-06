Final de Jove em Pantanal tem casamento com Juma e vida de peão

Se Jove (Jesuíta Barbosa) não se dava bem com a vida na região pantaneira, até o final da novela ele será um verdadeiro peão. O final de Jove em Pantanal será surpreendente para quem achava que o mocinho não tinha capacidade para assumir os negócios de José Leôncio (Marcos Palmeira). O rapaz também irá se casar, se o remake seguir o roteiro original.

Qual o final de Jove na novela Pantanal?

O final de Jove em Pantanal é ao lado de Juma (Alanis Guillen) e sob o comendo das empresas do pai. O filho de Madeleine (Karine Teles) aceitará o seu destino e viverá como um verdadeiro peão.

Jove e Juma se conheceram quando o rapaz foi picado por uma cobra e estão apaixonados desde então. Em breve, os pombinhos vão se separar após a menina-onça ficar furiosa com o namorado, que tirou uma foto do Velho do Rio (Osmar Prado) escondido.

A separação do casal não vai durar muito e os dois vão reatar o relacionamento. Na reta final da novela, Jove e Juma se casam em uma cerimônia realizada na fazenda de José Leôncio – a festa também celebra a união de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito).

Juma vai engravidar do rapaz mais adiante. A menina-onça e o filho de José Leôncio vão ter uma menina, que receberá o nome de Maria. Ela herdará o poder da mãe e da avó de se transformar em onça-pintada. Inclusive, as cenas já estão sendo gravadas. Em 1º de junho, a atriz Alanis Guillen compartilhou em seus Stories um vídeo usando uma barriga falsa de gravidez.

Além de formar uma família com sua amada, Jove assumirá os negócios de seu pai ao lado dos irmãos Tadeu (José Loreto) e José Lucas (Irandhir Santos), depois da morte de José Leôncio.

José Leôncio morre em Pantanal?

José Leôncio tem um infarto e morre nos capítulos finais de Pantanal. Um dia depois de finalmente se casar com Filó (Dira Paes), o fazendeiro acorda com uma forte dor no peito.

Antes de morrer, sua alma se encontra com o Velho do Rio, que revela ser eu pai Joventino (Irandhir Santos), que desapareceu anos atrás durante uma caçada de marruás. “Eu caí do cavalo naquela luta com o marruá, e a boca de sapo me pegou no pescoço. Ali eu tava morto”, revela a entidade.

O Velho também dirá que agora será José Leôncio quem vai assumir o papel de cuidar das belezas do Pantanal e de sua família, assim como ele fez durante todos esses anos. “Estava escrito, filho. Nossas histórias também não terminam aqui. Tem seus filhos, seus netos… Tem que cuidar deles, que nem eu cuidei de ocê. Agora tô cansado dessa vida. Chegou minha hora de descansar. Até um dia, filho! Cuida bem da tua comitiva”, finaliza o pai de todas as sucuris.

Enquanto isso, Filó encontrará José Leôncio morto. As fazendas e a empresa do rei do gado ficará para seus três filhos.

+ Juma vai ter filho: Alanis Guillen compartilha vídeo ‘grávida’ no Pantanal