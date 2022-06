Juma vai ter filho: Alanis Guillen compartilha vídeo ‘grávida’ no Pantanal

Juma Marruá vai engravidar na novela Pantanal. A atriz Alanis Guillen compartilhou em sua página no Instagram um vídeo usando uma barriga falsa de gravidez, durante um passeio de barco em Mato Grosso do Sul hoje, 1. Assim como na versão original da novela, Juma vai ter filho e dará à luz a uma menina em um barco, assim como sua mãe.

Juma vai ter filho com Jove na novela Pantanal

Juma vai ter filho após se casar com Jove em Pantanal. Os dois vão oficializar a união oficialmente e a menina-onça vai engravidar e dar à luz a uma garotinha.

O nascimento da filha de Juma e Jove acontece de forma parecida com o parto da protagonista. Quando a jovem começa a ter as primeiras contrações, seu marido estará viajando. Ela decide ir sozinha para o rio e sua filha nasce em um barco – assim como Maria Marruá (Juliana Paes) no começo da trama.

A menina recebe o nome de Maria Marruá Leôncio em homenagem a mãe de Juma. Há um salto no tempo de oito anos e a garotinha aparece no último capítulo, aos oito anos de idade, conversando com o velho do Rio (Osmar Prado). Ela conta que herdou o poder sobrenatural da mãe e da avó de transformar em onça-pintada.

Ainda não se sabe se a filha de Juma aparecerá no remake. Na versão original, a criança foi interpretada pela atriz Leandra Leal, que na época tinha apenas 8 anos de idade. As cenas do nascimento do bebê devem ir ao ar apenas na reta final da trama, em outubro.

As cenas do parto de Juma já estão sendo gravadas. Nesta quarta-feira, 1, a atriz Alanis Guillen compartilhou uma vídeo em um barco, usando uma barriga falsa de gravidez.

O elenco da novela está de volta ao Mato Grosso do Sul para mais algumas semanas intensas de gravação. Já foram rodadas as cenas do casamento de Jove e Juma, por exemplo.

Final de Juma e Jove

Jove e Juma vão se casar no final da trama. Os dois vão superar as diferenças sociais e vão conseguir ter um final feliz na novela das nove.

O rapaz irá assumir os negócios de José Leôncio (Marcos Palmeira) após a morte do fazendeiro – o rei do gado vai ter um infarto pouco tempo depois do casamento com Filó (Dira Paes) e morrerá. Ele finalmente irá se encontrar com o Velho do Rio (Osmar Prado), que revelará ser o velho Joventino (Irandhir Santos).

Quando termina Pantanal?

Pantanal deve ficar no ar até outubro deste ano. A trama é um sucesso e conquistou o melhor Ibope da Globo em 13 médias, com média 30,6 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão) na semana entre 23 e 28 de maio.

O folhetim será substituído por Travessia, trama de Glória Perez, que terá como pano de fundo a relação do homem com a tecnologia. Chay Suede, Lucy Alves, Romulo Estrela são os primeiros atores confirmados. A novela terá ainda a participação da influenciadora digital Jade Picon.

