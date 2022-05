Final de Maria Bruaca na novela Pantanal é ao lado de Tenório ou Alcides?

O final de Maria Bruaca, vivida pela atriz Isabel Teixeira, na novela Pantanal envolve um novo amor e confronto com seu marido Tenório (Murilo Benício). Depois de tanto sofrer na mão do crápula, a mulher se liberta para viver a paixão que sente por Alcides (Juliano Cazarré), mas terá que passar pela fúria do vilão.

Qual o final de Maria Bruaca na novela Pantanal?

O final de Maria Bruaca na novela Pantanal é ao lado de Alcides. Depois do peão matar Tenório, os dois vão embora da região pantaneira e vivem felizes para sempre.

Mas antes, o casal terá que enfrentar o crápula. O envolvimento dos dois começa quando Maria Bruaca descobre que o marido mantém um amante, Zuleica (Aline Borges), e três filhos em São Paulo. Ela para de fazer os serviços de casa e deixa de ser submissa ao marido, que lhe tratou com desprezo a vida toda.

Maria Bruaca e Alcides começam a se encontrar às escondidas e mantém um caso durante toda toda a novela. É somente na reta final que Tenório descobre que está sendo traído pela mulher. Furioso, ele arma um plano para se vingar do peão.

O pai de Guta (Julia Dalavia) arma uma emboscada para Alcides, amarra as mãos do funcionário e corta o órgão genital do rapaz. As cenas mostram apenas o grito de dor do amante de Maria Bruaca, a cara de assustada da mulher e a expressão de vilania nos olhos do vilão.

Mesmo depois da cena da castração, que foi ao ar no capítulo 160 da trama original, Alcides e Maria Bruaca continuam juntos.

Acontecerá um último duelo entre o peão e Tenório. Alcides conta com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para derrotar o crápula. Quando Tenório está prestes a atirar em Alcides, o ex-mordomo distrai o vilão, que lhe dá um tiro. Aproveitando que o patrão está desatento, o amante de Maria Bruaca o acerta com uma lança. Tenório cai em um rio cheio de piranhas e é devorado.

Depois da morte do crápula, Bruaca e Alcides vão embora do Pantanal.

Final de Guta em Pantanal

Se Tenório morre e Maria Bruaca vai embora com Alcides, qual o final de Guta? Na versão original da novela, a jovem fica com Marcelo (Lucas Leto) e engravida do rapaz.

Já foi mostrado que Guta e Marcelo se conhecem em uma festa universitária, mas a moça fica assustada ao descobrir que ele é seu meio-irmão. No entanto, os dois vão se reencontrar quando a segunda família de Tenório for ao Pantanal.

Por muito tempo, o casal vai se culpar por viver uma relação incestuosa. É somente no final da trama que é revelado que Marcelo, na verdade, é fruto de outra relação de Zuleica e não é filho biológico de Tenório.

Guta e Marcelo ficam livres de impedimentos e terminam a novela juntos. Tadeu (José Loreto) esquece a paixão que sentia pela jovem e fica com Zefa (Paula Barbosa), empregada da casa de Maria Bruaca, no final da novela.

