Atriz Bella Campos vive seu 1º papel, mas é velha conhecida de Pantanal

A atriz Bella Campos de Pantanal vem chamando atenção do público ao interpretar Muda. Estreante em novelas, a jovem ficou com a cargo da personagem que pertenceu à Andréa Richa na primeira versão do folhetim, e tem um papel importante ao longo da história. Natural de Cuiabá, ela tem uma ligação antiga com a região pantaneira.

Quem é a atriz Bella Campos de Pantanal?

Bella Campos é a atriz que interpreta muda em Pantanal. Ela tem 24 anos anos e essa é a sua primeira novela na televisão. A estreia da jovem deveria ter acontecido em Malhação: Transformação, mas a temporada foi cancelada pela Rede Globo.

A jovem já conhecia a região: ela nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, e passava férias com a família onde a novela está sendo gravada. “Acho muito simbólico meu primeiro trabalho ser sobre parte do lugar onde nasci”. Bella já até compartilhou um registro ao lado de seus pais quando era criança na região. Hoje, ela mora no Rio de Janeiro.

A atriz teve um desafio e tanto logo em sua primeira personagem. Nos primeiros capítulos da trama, Rute finge ser muda para conquistar a confiança de Juma (Alanis Guillen) e Maria Marruá (Juliana Paes), e assim executar a sua vingança. Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, a artista contou que ficou um tempo sem falar para entrar na personagem.

“Eu ia anotando no roteiro impresso o que vinha à cabeça e me adaptando. Moro com minha mãe, ficamos juntas nesta pandemia. Às vezes, ela falava comigo e eu não respondia. Depois lembrava que o motivo era a preparação (risos)”, contou.

Ela também contou que depois do resultado do teste ter sido divulgado, parou de assistir as cenas de Andréa Richa, que interpretou Muda a versão original do folhetim, para construir a personagem do seu jeito. Bella chegou a ser cotada para interpretar Filó na primeira fase, mas a personagem ficou com Letícia Salles, também estreante na televisão.

Final de Muda em Pantanal

Muda fica com Tibério (Guito) no final de Pantanal. Se a versão adaptada por Bruno Luperi manter o roteiro original, ela será contratada para trabalhar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Mais adiante na trama, ela finalmente irá corresponder ao interesse de Tibério. O peão se encantou pela jovem desde a primeira vez a viu, mas ela não dá bola para ele e se envolve com Levi (Leandro Lima), com quem vive uma relação tóxica – o peão até tenta estuprar a moça e o confronto termina com a morte dele.

Ela também vai se juntar a Juma e Alcides (Juliano Cazarré) para se vingar de Tenório (Murilo Benício), o verdadeiro culpado pelo conflito de terras que acarretou na morte de seu pai. No entanto, o crápula acabará morto após um embate com o amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

O casamento de Muda e Tibério aconteceu no capítulo 115 da versão original, junto com o de Juma e Jove (Jesuíta Barbosa).

