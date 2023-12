Final de Marujo em Mulheres de Areia tem encontro com tubarão

Amigo de Reginho (Fabricio Bittar) e Tonho da Lua (Marcos Frota), o maior sonho da vida de Marujo (Ricardo Blat) é reencontrar o tubarão que arrancou seu braço para se vingar. Próximo da reta final da novela Mulheres de Areia, o pescador enfim consegue realizar a vontade de ir atrás do animal, mas acaba ganhando um trágico desfecho por conta disso.

O que acontece no final do Marujo na novela?

Quem gosta do personagem de Ricardo Blat e está acompanhando a reprise de Mulheres de Areia nas tardes da Globo deve se preparar para se despedir do personagem de uma forma triste, pois ele morre ao reencontrar o temido animal que lhe arrancou o braço. A cena só ocorre no capítulo 176 da versão original, por isso ainda deve demorar para aparecer na reexibição, que chegou há pouco tempo no capítulo 100.

Para quem não lembra o que acontece na história de Marujo, ele tenta por muito tempo conseguir um barco para se vingar do tubarão que tanto odeia, mas nenhum pescador da região aceita emprestar o seu, porque sabe que a missão do homem é suicida.

No entanto, próximo da reta final da novela, Marujo consegue convencer Da Lua a emprestar seu barco, depois de muito pedir a ajuda do enteado de Donato (Paulo Goulart), que acaba cedendo. Tonho até se oferece para ir junto, na tentativa de que o amigo volte vivo, mas o pescador não permite: "o tubarão comeu o meu braço, não o seu. Quem tem que acertar as contas com ele sou eu".

"Mas e se você morrer", diz Tonho da Lua preocupado. "Se eu morrer, vou morrer feliz. Eu mato o tubarão, que é o maior sonho da minha vida", responde Marujo de forma firme. Inocente do jeito que é, Tonho ainda revela o medo de o amigo morrer e voltar para lhe assombrar, mas o pescador garante que nunca faria isso com ele, por serem amigos. Assim, o rapaz é convencido de uma vez por todas.

Depois de se preparar para partir, Marujo vai até a marina, ajeita a embarcação e se despede de Reginho e Tonho, que choram. Pouco depois de ele ir atrás do animal, os outros pescadores descobrem o que Tonho fez e ficam muito bravos, o repreendendo por ter sido irresponsável. Eles vão atrás de Marujo, mas é muito tarde e o personagem de Ricardo Blat já está longe.

Enquanto todos se preocupam com ele em Ponta D'Areia, Marujo vai até o meio do oceano e tenta reencontrar o tubarão, que realmente aparece. Nas cenas seguintes, não é mostrado o que acontece com ele e fica um mistério no ar sobre o que aconteceu entre eles. Porém, um capítulo mais tarde, o corpo do tubarão aparece na praia, o que então revela que o pescador realmente conseguiu se vingar.

No entanto, Marujo desaparece e não deixa nenhum sinal. Além do corpo do tubarão, o barco de Da Lua também é encontrado, mas totalmente vazio, o que faz todos pensarem que Marujo morreu durante a briga com o animal e seu corpo foi perdido no mar.

Embora fiquem tristes com a partida do amigo, os pescadores elogiam a coragem de Marujo, que conseguiu acabar com seu inimigo marinho. Após essa cena, Marujo não reaparece mais na história de Mulheres de Areia e não tem nenhum retorno milagroso, o que indica que ele realmente morreu.

Como está hoje o ator que fez o Marujo?

O ator Ricardo Blat, que viveu Marujo aos 43 anos de idade em 1993, ainda está na ativa hoje em dia, aos 73 anos. Seu trabalho mais recente foi a série Cangaço Novo (2023), da Amazon Prime Video, em que interpretou Ernesto, pai adotivo do protagonista Ubaldo, papel do ator Allan Souza Lima.

Já no mundo das novelas, Ricardo está distante há dois anos. Ele não aparece em um novo folhetim desde 2021, quando atuou na bíblica Gênesis, na Record, como Loram, um homem que vivia em um lugar isolado com a esposa Helda (Izabela Bicalho) e as filhas Maresca (Thais Muller/Marcela Muniz), Michal (Jessica Juttel/Chistiana Amadeo) e Mila (Amanda Grimaldi/Ana Cotrim), até que sua paz era perturbada com a chegada de novas pessoas ao local.

Antes disso, o famoso esteve em produções como Deus Salve o Rei (2018), Os Dias Eram Assim (2018), I Love Paraisópolis (2015), Meu Pedacinho de Chão (2014), O Menino no Espelho (2014), Fina Estampa (2011), Tempos Modernos (2010), Duas Caras (2007 - 2008), Mandrake (2007), JK (2006), e muitos outros. O ator está na ativa desde os anos 70, em que atuou em clássicas como a primeira versão de A Viagem e Estúpido Cupido.

