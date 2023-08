Preso ou morre? Final de Donato em Mulheres de Areia

Donato é um dos personagens mais baixos da novela Mulheres de Areia e é culpado de diversas maldades na trama. Além de assediar constantemente a enteada Glorinha (Gabriela Alves) e ser também um pesadelo para o outro enteado, Tonho da Lua (Marcos Frota), ele é responsável pela morte do pai da dupla. Qual o final de Donato? Para a sorte dos mocinhos, o vilão finalmente se dá mal e paga por seus crimes no desfecho da trama.

Qual o final do vilão Donato em Mulheres de areia

Donato se sente poderoso e faz o que quer na novela Mulheres de Areia. Ele passa a perna nos pescadores de Pontal D’Areia, persegue Tito (Eduardo Moscovis), dono do coração de Glorinha, destrata os enteados, entre outras maldades. No entanto, sua destruição começa depois que Tonho da Lua lembra de detalhes da morte do pai, assassinado quando ele ainda era criança. O problema é que não é fácil para acreditarem no rapaz, que tem problemas mentais, mas ele consegue reunir provas irrefutáveis, que acabam colocando o personagem de Paulo Goulart na cadeia.

Tudo isso ocorre na novela Mulheres de Areia porque Vanderlei (Paulo Betti), amante de Raquel (Gloria Pires), sabe a verdade sobre o passado de Donato e tenta chantageá-lo. Em suas mãos está um negativo que mostra o momento exato em que Donato empurrou o pai de Tonho e Glorinha de um lugar alto e cheio de pedras, que resultou em sua morte. Ao descobrir sobre a prova, o pescador Marujo (Ricardo Blat) invade o quarto de Vanderlei e rouba o trunfo do mau-caráter.

Ao levar o negativo para sua casa, ele é surpreendido por Tonho da Lua, que vê as imagens e reconhece o momento do assassinato, já que ele foi testemunha da tragédia. As provas são levadas até o delegado Rodrigo (Stepan Nercessian), que interroga Nonato. O vilão é preso, mas consegue fugir ao fazer um acordo com o carcereiro do local.

Enquanto está foragido, Donato comete mais um crime e coloca fogo nos barcos dos pescadores, o que causa alvoroço no local. Porém, depois ele comete um erro e pisa novamente na casa em que morava com Glorinha e Tonho da Lua. O personagem de Marcos Frota vê o padrasto e avisa o delegado, que consegue fazer uma emboscada para pegar o mau-caráter.

Desta vez, Donato é preso e não escapa mais da cadeia. Ele termina a novela Mulheres de Areia atrás das grades, respondendo pela morte do pai dos enteados e também o incêndio dos barcos, após as digitais do vilão serem encontradas no galão de querosene que usou para cometer o crime.

E o que acontece com Tonho da Lua e Glorinha depois da prisão de Donato

Após a prisão de Donato, Glorinha e Tonho da Lua podem finalmente viver em paz e não precisam mais se preocupar com o padrasto. Eles herdam a casa que era do pai, mas estava sob o domínio de Donato, e Glorinha vive com Tito, que se torna seu marido próximo a reta final da novela Mulheres de Areia.

Com o desfecho feliz da irmã e sem Donato no caminho, Tonho da Lua resolve realizar um sonho e vai embora com o circo. De início, Glorinha, que é muito protetora do irmão, não gosta da ideia, mas acaba cedendo, diante da promessa do rapaz que voltará para visitar.

Quando Paulo Goulart morreu?

Intérprete de Donato em Mulheres de Areia, Paulo Goulart morreu há quase 10 anos. O ator se foi em março de 2014, aos 81 anos de idade. Ele lutava contra um câncer nos rins desde 2008 e dois anos antes de sua morte descobriu metástase nos ossos.

Ele deixou para trás a esposa Nicette Bruno, que faleceu seis anos depois, aos 87 anos, em dezembro de 2020, vítima da covid-19, e os filhos Bárbara Bruno, hoje com 67 anos, Paulo Goulart Filho, atualmente com 58 anos, e Beth Goulart, hoje com 62 anos. Todos eles seguiram a carreira dos pais e também ingressaram na carreira artística.

Quando viveu Donato nas telinhas, que ficou no ar de fevereiro a setembro de 1993, Paulo Goulart completou 60 anos de idade ao longo das gravações. E esta não é a única reprise que o público tem matado a saudade do ator, entre fevereiro e outubro de 2021, os fãs puderam assisti-lo na exibição de Ti Ti Ti no Vale a Pena Ver de Novo, além de uma breve participação em O Rei do Gado, que também esteve no Vale a Pena Ver de Novo, entre novembro de 2022 e junho de 2023. Além também da atual reexibição de Escrito nas Estrelas no canal Viva.

