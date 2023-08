Final de Sheila em Vai na Fé é rica em Paris após dar golpe em Theo

Sheila (Renata Miryanova) vai dar uma rasteira em Theo (Emílio Dantas) e terminará a novela Vai na Fé bem longe do Brasil. A secretária vai se cansar de acobertar os crimes do patrão e fingirá ajudá-lo em mais uma trambicagem, mas vai limpar o dinheiro da conta do crápula.

O que vai acontecer com Sheila em Vai na Fé?

A secretária vai enganar Theo e roubar todo o dinheiro do vilão. A funcionária vai fingir querer ajudar o personagem de Emílio Dantas a se livrar das acusações de contrabando e até destruirá algumas provas que prejudicariam o criminoso e concordará em ser "laranja". As informações foram adiantadas pelo portal Notícias da TV.

Theo passa dados bancários sigilosos para Sheila, que finge seguir as instruções do crápula. No entanto, a secretária ligará para o banco e pedirá a retirada de todo o dinheiro da conta. A funcionária pegará todos seus pertences na empresa e vai dar o fora dali.

A secretária vai direto para o aeroporto e embarcará em um voo rumo a Paris. Theo vai ligar para a mulher para cobrar explicações, mas vai perceber que foi passado para trás. "Cansei, Theo! De ser usada por você, pelo seu pai! Espero que você tenha uma vida boa! Porque a minha vai ser ótima!", dirá ela. "Essa vagabunda me paga! É nisso que dá confiar nos outros! Ajudar! Pilantra! Golpista!", gritará o vilão.

Sheila curtirá a vida em Paris enquanto Theo estará completamente falido. O personagem de Emílio Dantas também vai ficar na mira da polícia e passará um tempo sumido.

A novela Vai na Fé termina em 11 de agosto, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. A partir do dia 14, o horário das sete exibe "Fuzuê", folhetim de autoria de Gustavo Reiz.

Veja: Revelado com quem Lumiar fica no final de Vai na Fé