Revelado com quem Lumiar fica no final de Vai na Fé

Lumiar (Carolina Dieckmann) terá um final feliz na novela Vai na Fé. Depois do divórcio de Ben (Samuel de Assis) e um relacionamento conturbado com Theo (Emílio Dantas), a advogada vai dar mais uma chance a um outro personagem, que fará de tudo para reconquistá-la.

Qual o final de Lumiar na novela Vai na Fé?

Lumiar fica com Lui Lorenzo (José Loreto) no final da novela Vai na Fé. O cantor e a advogada vão se reconciliar de vez no último capítulo da trama de Rosane Svartman, conforme adiantado pela jornalista Sabrina Castro, do Notícias da TV.

Até então, a loira está decidida a passar um ano sabático em Roma, na Itália. Mas antes de deixar o Brasil de vez, ela se encontrará uma última vez com Lui. O cantor vai propor que os dois transem como uma forma de despedida antes de separarem de vez.

Os personagens também aproveitam o momento para se livrarem do quartzo rosa dado por Fábio (Zé Carlos Machado) e Dora (Claudia Ohana), símbolo da conexão entre eles. A personagem de Carolina Dieckmann usará o objeto para selar a paz com Clara (Regiane Alves), depois de ter se tornado inimiga da mãe de Rafa (Caio Manhente). Já Lui jogará o objeto fora durante um ensaio e também optará por tirar a música dedicada a Lumiar da setlist.

Em seguida, haverá uma passagem de tempo de seis meses em Vai na Fé, período em que Lumiar ficará no exterior. A advogada retorna apenas no final do último capítulo da trama para comparecer ao casamento de Ben e Sol.

Será durante a cerimônia que o público vai perceber que Lui e Lumiar reataram. A advogada e o cantor vão comparecer ao casamento juntos e darão um beijão de cinema.

O último capítulo de Vai na Fé vai ao ar em 11 de agosto, sexta-feira, com reapresentação no sábado.

Quando a Sol e o Ben ficam juntos?

Sol e Ben também só ficam juntos no último capítulo de Vai na Fé. Os mocinhos ainda vão passar por mais apuros antes do final feliz.

Isso porque Theo ficará um tempo sumido após começar a ser procurado pela polícia. Além da investigação por contrabando, o crápula também tentará matar Ben para impedir que ele se case com Sol. No entanto, o advogado vai escapar da morte e se recuperar do atentando a tempo da cerimônia.

Theo não desistirá de arruinar a felicidade do casal. O vilão reaparece no último capítulo da novela e se infiltra no casamento de Sol e Ben para tentar sequestrar a noiva.

No entanto, o plano do crápula dará errado. O personagem de Emílio Dantas será encontrado pela polícia e preso antes que possa fazer qualquer maldade com Sol. O final de Theo será atrás das grades pagando por todos os crimes cometidos.

Livres do crápula, Sol e Ben se casam. Além de Lui e Lumiar, a cerimônia também mostrará o final feliz de outros casais como Jenifer (Bella Campos) e Hugo (MC Cabelinho) e Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente).

Vai na Fé será substituída por Fuzuê a partir de 14 de agosto. A novela de Gustavo Reiz acompanhará a trajetória de Luna, interpretada por Giovana Cordeiro, na busca por sua mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo). A jovem contará com a ajuda de Nero (Edson Celulari) e Miguel (Nicolas Prattes).

