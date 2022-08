Final de Tadeu em Pantanal tem casamento, sela e paternidade

O filho mais renegado de José Leôncio durante a trama, Tadeu descobre duras verdades na reta final da novela, que o fazem pensar em desistir de tudo. Porém, o final de Tadeu em Pantanal é feliz e o rapaz termina o folhetim ao lado de um grande amor. No entanto, o caminho até a felicidade não é fácil e o filho de Filó precisa lidar com percalços no caminho.

Qual o final de Tadeu em Pantanal?

Duas coisas muito importantes acontecem no final de Tadeu em Pantanal de 1990 e também devem ser mostrados na versão de 2022: a descoberta de que Tadeu não é filho de José Leôncio e seu casamento com Zefa.

A resolução do mistério se Tadeu é ou não é herdeiro legítimo do rei do gado acontece primeiro na ordem cronológica da novela, próximo aos últimos capítulos da trama. O rapaz fica a par da verdade quando escuta uma conversa de Zé Leôncio e Filó na cozinha da fazenda.

Durante o papo, o casal fala sobre a paternidade do rapaz e Zé Leôncio revela que sempre soube que o jovem não era seu filho de sangue. Filó pede uma explicação e diz que tem medo de que Tadeu descubra a verdade. “Acho que no fundo eu queria que ele fosse meu filho mesmo”, justifica o pecuarista. “Você é o único pai que ele teve Zé, você sabe”, diz a mulher.

O papo continua e Zé Leôncio concorda em nunca contar a verdade para Tadeu, mas isso não adianta, já que o peão escuta tudo escondido. Em seguida, ele corre até o local em que ficam os demais peões, pega sua sela e decide ir embora. Revoltado com a situação, o rapaz reclama que foi enganado durante sua vida toda e não deseja mais ficar na fazenda. Ele toca seu berrante e vai embora.

Porém, quem aparece no caminho durante esta reta final de Tadeu em Pantanal é o Velho do Rio. A entidade ainda não havia aparecido para o rapaz e ele fica emocionado ao finalmente dar de cara com o guardião. Os dois conversam e o guardião afirma que o considera seu neto, assim como Jove e Zé Lucas, que compartilham seu sangue. O Velho alerta o rapaz que amor não tem a ver com genética e o convence a voltar para casa.

Tadeu retorna para a fazenda de José Leôncio e se acerta com os pais. “Você sempre foi meu filho, desde pititico, desde moleque”, afirma Zé Leôncio. Nada muda na relação entre eles e Tadeu continua entre os herdeiros do rei do gado.

Depois de toda essa confusão por causa da paternidade, o segundo momento importante do final de Tadeu em Pantanal acontece, seu casamento com Zefa. Porém, não é uma tarefa nada fácil arrastar o peão para o altar. Ele se nega a trocar alianças com a moça, até que faz um trato com Zé Leôncio: caso o pai se case oficialmente com sua mãe, ele se casa com Zefa.

Trato feito, chega o dia do casamento, que acontece no último capítulo do folhetim. Zé Leôncio e Filó sobem ao altar sem nenhuma dificuldade, mas Tadeu ainda fica indeciso. Quando Zefa aparece vestida de noiva, Zaquieu alerta: “se você não gosta dela, não vai lá”. “Claro que eu gosto diacho”, responde Tadeu. “Então vai lá bocó”, diz o ex-mordomo de Mariana. “Tá esperando o que?”, provoca Jove.

Tadeu segue até o lado de Zefa e os dois caminham em direção ao altar. Depois de todos disseram o aguardado “sim”, o casal se torna oficialmente marido e mulher e trocam juras de amor. O final de Tadeu em Pantanal então é feliz.

Tadeu é quem fica com sela de prata

Poucos capítulos antes da grande revelação de que Zé Leôncio não é pai de sangue de Tadeu, a briga pela sela de prata de Joventino chega ao fim. Porém, não há nenhuma disputa entre irmãos para decidir o vencedor, pois Zé Lucas e Jove desistem do prêmio. A dupla chega a conclusão que o grande merecedor do presente é Tadeu e cedem. Os dois informam ao pai da decisão, que permite que a sela vá para as mãos de Tadeu de forma definitiva.

Quem é o verdadeiro pai de Tadeu?

O verdadeiro pai de Tadeu nunca é revelado por Filó na novela Pantanal. Na versão de 1990 – e que deve se repetir no remake da TV Globo – Tadeu continua sendo considerado um dos filhos de José Leôncio e não há nenhuma insistência do rapaz para que sua mãe revele a identidade de seu verdadeiro pai.

Por isso, o pai biológico do peão nunca dá às caras no final de Tadeu em Pantanal. O que se entende da trama é que Filó não revela nada pois na verdade nem sabe quem é o pai de Tadeu. Durante a conversa em que o Velho do Rio convence Tadeu a voltar para casa, o rapaz diz: “sou filho de uma mulher de currutela que nem sabe quem é meu pai”. Para quem não sabe, currutela é um termo usado para se referir a bordéis. Antes de se tornar mulher de Zé Leôncio, Filó era prostituta e se deitou com muitos homens.

