Érica Pantanal perde bebê na novela e vai aplicar golpe

Érica Pantanal retornou com novidades chocantes. Sua gravidez acabou se tornando uma união com Zé Lucas, que topou subir ao altar com a moça. O peão se mudou para São Paulo para conviver com a família da noiva e precisa passar por uma adaptação para integrar o universo da jornalista. Porém, a trajetória do casal não será nada fácil. Nos próximos capítulos da trama, a personagem de Marcela Fetter perderá seu bebê.

Érica Pantanal sofre aborto e perde bebê de Zé Lucas

Está confirmado pelos resumos cedidos pela TV Globo que Érica vai sofrer um aborto espontâneo nos próximos capítulos da trama e esconderá a verdade de Zé Lucas, que acreditará que a moça continua grávida. Ainda de acordo com o resumo, Érica vai revelar a verdade para o pai, Ibraim (Dan Stulbach), no capítulo do dia 17 de agosto. Como o resumo mostra por enquanto apenas os acontecimentos de até 20 de agosto, não foi revelado oficialmente o que acontecerá em seguida.

Porém, a jornalista Patrícia Kogut do O Globo já apurou o que irá acontecer após o aborto. Ingrid (Gisela Reimann) vai falar para a filha mentir e esconder que perdeu o bebê até que os dois estejam casados no papel. A moça não vai gostar da ideia de enganar o noivo, mas ficará com dúvidas, por medo de perder Zé Lucas. Érica esconderá a verdade do amado por algum tempo, mas tudo virá a tona antes do casamento da dupla. Não foi revelado até agora como será este momento.

E para quem se pergunta porque Ingrid incentivará a filha a mentir – já que ela não gostou nada do genro – tudo não passará de interesse político. Ingrid e Ibraim vão observar Zé Lucas e acreditarão que o futuro genro será peça chave para que o deputado consiga sua reeleição. Por isso, depois de passar um tempo hostilizando e menosprezando o filho de Zé Leôncio, Ingrid tentará fazer de tudo para que Érica se case com ele.

Se os acontecimentos de 1990 se repetirem, Zé Lucas e Érica não vão oficializar a união. Na versão original, o rapaz descobria a verdade sobre a gravidez antes subir ao altar e terminava o relacionamento.

Diferenças entre versões

Na versão de 1990, Érica Pantanal mentia sobre sua gravidez. Ela nunca esteve a espera de uma criança e tudo não passou de um plano para agarrar o herdeiro de José Leôncio e arrastá-lo até o altar. Nas cenas da Manchete, não houve aborto espontâneo.

Além disso, a mãe de Érica Pantanal não deu às caras na versão original. A personagem Ingrid não foi interpretada por ninguém e só em 2022 passou a fazer parte da trama da jornalista, sendo a grande responsável por Érica esconder que perdeu o bebê.

Final de Érika deve ser diferente em remake

Na versão de 1990, Ibraim e Érica tentavam dar o golpe da barriga no herdeiro de Zé Leôncio. Porém, antes de subir ao altar, Zé Lucas descobria que a gravidez não passava de uma mentira, dava um pé na bunda de Érica e então retornava para a casa do pai. Ao que tudo indica, o desfecho da história de Érica nesta versão pode ser diferente.

O primeiro motivo disso é que a gravidez da moça não é falsa no remake e tudo não foi arquitetado como um golpe por ela, pois a jornalista realmente se apaixonou pelo peão. O segundo motivo é que a atriz Gisela Reimann, que interpreta Ingrid em 2022 e foi Érica em 1990, revelou que o desfecho da personagem nesta versão será mais “fechadinho”.

“O final da Érica agora é melhor que da minha versão. A minha sumiu, fingia a gravidez, e a de 2022 tem um final mais a ver com ela. A Érica [de 2022] jamais fingiria uma gravidez e o [autor] Bruno Luperi trouxe algo mais convincente com o jeito como ela é”, contou a famosa, que não deu spoilers sobre o final da trama.

Invés de um término desastroso como aconteceu em 1990 depois que Zé Lucas descobriu a mentira, é possível que a despedida do casal seja diferente e a dupla não termine a história da novela como inimigos.

