Final de Tenório em Pantanal tem duelo com Alcides e morte

Tenório é um dos vilões da novela das nove e vai pagar por suas maldades no fim da trama. O público descobrirá que o crápula é o grileiro responsável pelas tragédias que aconteceram com a família Marruá. O final de Tenório em Pantanal também terá um confronto com Alcides (Juliano Cazarré), que custará sua vida.

Qual o final de Tenório em Pantanal?

Vilão da novela, Tenório morre no final de Pantanal. Alcides mata o patrão durante um duelo, após o crápula tentar assassiná-lo. O plano do pai de Guta (Julia Dalavia) não sai como esperado e ele acaba sendo morto pelo funcionário.

A história começa quando Maria Bruaca (Isabel Teixeira) descobre que seu marido mantém uma amante e uma segunda família em São Paulo. Desolada, ela se envolve com Alcides e projeta nele todo os seus desejos sexuais reprimidos ao longo dos anos.

Os dois vivem um tórrido romance até que Tenório descobre que está sendo traído pela esposa com seu próprio funcionário. Furioso, o vilão invade a moradia do peão e corta seu órgão genital.

A castração não impede que Alcides e Maria Bruaca continuem se encontrando, o que deixa Tenório mais fora de si. Ele então decide matar o rival de vez. No entanto, o peão conta com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para derrotar o crápula.

Quando Tenório está prestes a atirar em Alcides, o mordomo distrai o vilão, que lhe dá um tiro. Aproveitando que o patrão está desatento, o amante de Maria Bruaca o acerta com uma lança. Tenório cai em um rio cheio de piranhas e é devorado.

Antes disso, Muda (Bella Campos) e Juma (Alanis Guillen) vão descobrir que o vilão é o responsável pelos conflitos de terra que destruíram suas famílias e pensarão em se vingar do crápula, mas a missão acaba sendo feita por Alcides.

Esses foram os acontecimentos na primeira versão da novela. Na adaptação de Bruno Luperi que está sendo exibida pela Globo, os desfechos podem sofrer alterações.

Quando acaba Pantanal?

Pantanal deve ficar no ar até outubro deste ano, quando será substituída por Travessia, escrita por Glória Perez. Inicialmente, Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro seria a próxima novela das nove, mas o folhetim foi remanejado e será lançado exclusivamente na plataforma de streaming Globoplay.

Travessia vai falar sobre a relação do ser humano com a tecnologia, principalmente em tempos de fake news. A protagonista da trama será Brisa, interpretada por Lucy Alves, uma jovem que vive no Maranhão com o namorado Ari (Chay Suede). A relação dos dois vai ficar estremecida com a chegada do hacker Otto, vivido por Romulo Estrela.

Nessa semana, a novela foi centro de uma polêmica após rumores indicaram que Jade Picon teria sido escalada para viver uma das antagonistas. A informação gerou uma série de protestos nas redes sociais, devido a influenciadora não ter DRT, estudo ou experiência na área.

