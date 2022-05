Travessia novela estreia: o que sabemos sobre a próxima novela das 9

A estreia da novela Travessia está marcada para outubro na Globo. A história que irá suceder Pantanal é escrita por Gloria Perez e terá como tema central a relação do homem com a tecnologia. Os protagonistas serão vividos pelos atores Lucy Alves, Romulo Estrela e Chay Suede.

Sobre o que é Travessia?

A novela Travessia irá falar sobre as fakes news e como a sociedade se transformou com a tecnologia. A protagonista da trama será Brisa, interpretada por Lucy Alves, uma jovem que vive no Maranhão com o namorado Ari (Chay Suede). A relação dos dois vai ficar estremecida com a chegada do hacker Otto, vivido por Romulo Estrela.

Ao longo da novela, Brisa será vítima de um crime virtual ao ter montagens com o seu rosto espalhadas pela web. É então que ela se aproximará de Otto, para o desgosto de Ari, que mostrará seus traços de vilania e fará de tudo para afastar os dois.

A revolução tecnológica é o pano de fundo para a história, que vai se passar no Nordeste brasileiro e também em Portugal, de acordo com o Notícias da TV.

Além dos três protagonistas, outros atores já estão confirmados no elenco. Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Stênio Garcia, Humberto Martins, Juliana Paiva, Mônica Martelli e Luci Pereira são alguns outros nomes cotados para a novela.

Três personagens de Salve Jorge voltam

Se lembra da delegada Helô, interpretada por Giovanna Antonelli em Salve Jorge (2012)? Ela estará de volta em Travessia. Gloria Perez irá trazer a personagem para a nova novela, e agora ela ficará a cargo de investigar um esquema de fake news. Ela contará com a ajuda do hacker Otto.

Quem também volta é Stênio, vivido por Alexandre Nero, e Creuza (Luci Pereira). Os três personagens fizeram muito sucesso em Salve Jorge, também escrita por Perez.

Na trama de 2012, Stênio era o marido de Helô. O personagem era advogado, dono de um escritório de advocacia, e sempre mandava soltar quem sua esposa prendia. Já Creuza era a empregada doméstica do casal e conquistou o público com seu senso de humor e com o bordão “credo, Dona Helô!”

Quando estreia a novela Travessia?

A novela Travessia estreia em 10 de outubro, de acordo com o Notícias da TV. A trama entra no ar logo depois do fim de Pantanal, terá 155 capítulos e será dirigida por Mauro Mendonça Filho – inicialmente, a próxima novela das nove seria Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, mas o folhetim agora será produzido exclusivamente para o Globoplay.

A emissora também já definiu as próximas estreias da grade. Em agosto, Mar do Sertão substitui Além da Ilusão na faixa das 18h e fica no ar até março de 2023, quando será seguida por Amor Perfeito, parceria entre Duca Rachid e Júlio Fischer.

Em 30 de maio, Cara e Coragem entra às 19h no lugar de Quanto Mais Vida, Melhor. A história escrita por Claudia Souto será exibida até janeiro de 2023, sendo substituída por Tente Outra Vez, de Rosane Svartman.

