Final de Trindade em Pantanal ainda não chegou; entenda

O personagem de Gabriel Sater já se despediu de sua “princesa” Irma (Camila Morgado) no remake de Pantanal e deixou a fazenda de José Leôncio. O final de Trindade em Pantanal se aproxima e parece ter chegado na versão de 2022, assim como aconteceu em 1990. Porém, esta não será a última vez que o público verá o peão. No futuro da novela, próximo a reta final do folhetim, o personagem retornará para uma participação que será essencial para o estado de saúde de Irma e seu bebê.

Como é o final de Trindade em Pantanal?

Após se despedir de Irma, no capítulo desta quinta-feira (25), Trindade vai chegar até o rio e deixará seu cavalo retornar sozinho para a fazenda de José Leôncio. Ele encontrará o chalaneiro Eugênio e revelará que seu destino é incerto até mesmo para ele. O violeiro que tem pacto com o diabo então partirá, sem mostrar qual a sua próxima parada. Porém, este não é o definitivo final de Trindade em Pantanal, pois o personagem retorna antes do desfecho do folhetim.

Na versão de 1990, o peão voltou brevemente em um capítulo próximo a reta final da obra de Benedito Ruy Barbosa para ajudar Irma com o parto do filho do casal. Só depois desta cena que o final de Trindade em Pantanal realmente aconteceu e o personagem parou de dar às caras. Segundo o Notícias da TV, o retorno do peão também irá acontecer no remake.

Nas cenas da versão original, o dia do parto de Irma chega, mas a mulher não consegue fazer o filho nascer. As contrações não são suficientes para que a criança nasça e Filó e Mariana se desesperam. “Ela tá lá largada na cama, não tem mais força nenhuma. Não sei mais o que fazer”, diz a mulher de Zé Leôncio.

Além disso, Irma delira durante seus momentos de dor intensa e diz que tem medo de ver a criança e ela ter chifres. O momento não é fácil e então é decidido que a mulher vai para um hospital da cidade. Zé Leôncio consegue a permissão pelo rádio para levantar voo e é informado que uma ambulância estará a espera de Irma no aeroporto.

Porém, uma surpresa toma conta quando Filó, Zé Lucas e Mariana sobem ao quarto da grávida para levá-la ao hospital: eles avistam ninguém mais ninguém que Trindade sentado na cama com a mulher. Como em um passe de mágica, o peão apareceu no quarto de Irma enquanto ela estava sozinha e fraca por causa das tentativas de dar a luz.

“Tô aqui minha princesa”, diz Trindade. Em seguida, o personagem completa: “escutei o chamado dele. Esse menino aqui tá vindo. Chega de sofrimento, deixa ele nascer”. “Me ajuda, me ajuda”, pede Irma, com lágrimas nos olhos. “Deixa ele nascer, deixa. Trás ele para esse mundo”, diz o homem com pacto com o cramulhão. Sem dificuldade, Irma consegue trazer a criança ao mundo.

Quando todos chegam ao quarto, Irma já está amamentando seu bebê e comemora: “meu filho nasceu perfeito”. Trindade se levanta da cama, pede que Mariana cuide de Irma e abraça Zé Lucas. “Cuida dele peão, é seu. Cuida dela também”, pede o violeiro, que segue até a porta e vai embora. Irma chama por Trindade, mas o peão não retorna mais. Desta vez, o final de Trindade em Pantanal é definitivo, pois ele nunca mais vê o filho ou sua amada princesa.

Duelo de pai e filho nas telinhas

De acordo com informações do Notícias da TV, quando Trindade encontrar com Eugênio e revelar que não sabe para onde irá, os dois terão mais um duelo de viola. A previsão é que a cena vá ao ar no dia 25 de agosto, quinta-feira, mas a TV Globo não confirmou a situação em seus resumos. A dupla já contou com uma cena parecida meses atrás, em maio, quando Trindade chegou a trama. O chalaneiro e o peão tocaram lado a lado na fazenda de Zé Leôncio.

Pai e filho na vida real, Almir Sater e Gabriel Sater nunca contracenaram antes de Pantanal, apesar dos dois serem atores e somarem alguns projetos no currículo. Em 1990, Almir foi quem interpretou o violeiro Trindade na versão da Manchete. O famoso precisou sair do folhetim para integrar o elenco de A História de Ana Raio e Zé Trovão e por isso o final de Trindade em Pantanal aconteceu. Antes de Almir precisar sair da novela, não havia planos de tirar o violeiro da trama.

Relembre o primeiro duelo da dupla na novela e se prepare para a nova cena de Almir e Gabriel no folhetim de 2022:

