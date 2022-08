Final Zaquieu Pantanal: em 1990, novo peão foi baleado

Vivido por Silvero Pereira no remake da TV Globo, personagem passará por momento de vida ou morte no final da novela.

Personagem de Silvero Pereira, Zaquieu se tornou uma presença importante na fazenda de José Leôncio depois que retornou ao Pantanal. Após sofrer com comentários homofóbicos dos peões de Zé Leôncio, o ex-mordomo de Mariana recebeu um pedido oficial de desculpas do fazendeiro e então colocou em sua cabeça a ideia de se tornar um peão de verdade. A decisão o aproxima de Alcides (Juliano Cazarré), que contará com sua ajuda no final da novela. A parceria colocará o final Zaquieu Pantanal na mira do vilão Tenório (Murilo Benício).

Qual o final Zaquieu Pantanal?

No final Zaquieu Pantanal, o personagem passa por um momento tenso e quase morre nas mãos de Tenório. Porém, o peão é socorrido a tempo e vive para ver mais um dia nascer. Na versão de 1990 do folhetim, e que devem se repetir no remake, tudo aconteceu nos capítulos finais da trama, quando Alcides conta com a ajuda de Zaquieu para matar o vilão.

Neste ponto da história, Alcides havia castrado por Tenório, que buscava vingança pela traição da ex-esposa Maria Bruaca, e por isso o amante idealizava dar o troco no rival. Assim, depois de bolarem um plano, Alcides e Zaquieu seguem até o rio e aguardam pela chegada de Tenório enquanto se escondem atrás de uma árvore.

Quando o mau-caráter dá às caras, Alcides sai do esconderijo e Zaquieu permanece fora do alcance de visão do ex-marido de Bruaca. Após Alcides confrontar o rival e partir para cima de Tenório com uma lança, Zaquieu entra em ação. O peão grita de longe e chama a atenção de Tenório, que deixa de apontar sua arma para Alcides e mira em Zaquieu.

O ex-mordomo de Mariana também está armado e então a dupla troca disparos. Zaquieu cai no chão e segundos depois Alcides consegue enfiar sua lança na barriga de Tenório, que também cai. Tenório morre e Zaquieu fica ferido por causa do tiro disparado pelo vilão. Alcides então corre até o amigo para socorrê-lo e agradece pela ajuda: “você foi minha salvação Zaquieu”.

“Então já posso morrer”, comenta o personagem baleado. “Morrer que nada peão, você é muito macho”, afirma Alcides. Em seguida, no final Zaquieu Pantanal, ele é levado de avião até Campo Grande. Por lá, ele recebe o cuidado necessário em um hospital e sobrevive. O peão fica internado até que sua recuperação seja completa e mente para todos ao dizer que foi o responsável por matar Tenório, para tentar livrar a cara do amigo.

Porém, a mentira não dura muito, já que Alcides confessa para José Leôncio que foi ele quem tirou a vida do inimigo. Apesar de tudo, nenhum dos dois vai preso pelo crime e Zaquieu retorna para a fazenda do pecuarista após o tempo no hospital. No final Zaquieu Pantanal, o rapaz encontra felicidade ao continuar com a vida de peão, mas se entristece quando Alcides vai embora do Pantanal com Maria Bruaca sem se despedir dele.

As últimas cenas do personagem são no último capítulo da trama. Primeiro, Zaquieu aparece durante o casamento triplo que acontece na propriedade de Zé Leôncio – entre Zé Leôncio e Filó, Guta e Marcelo e Tadeu e Zefa. Por último, Zaquieu dá às caras no funeral do rei do gado, que sofre um infarto e morre pouco depois de seu casamento.

Pantanal é segunda novela de Silvero Pereira

Elogiado nas redes sociais por sua performance como Zaquieu em Pantanal, Silvero Pereira está em sua segunda novela. Até hoje, a maior parte dos trabalhos do ator aconteceram no cinema e teatro. A primeira novela do famoso foi A Força do Querer, obra de Glória Perez de 2017.

Na produção, ele viveu o personagem Nonato, motorista de Eurico (Humberto Martins) que tinha uma outra vida longe dos olhos do patrão, a de transformista. Foi com a drag queen que o ator ficou mais conhecido entre o grande público.

Dois anos depois, ele atuou em um sucesso do cinema nacional, que também lhe rendeu destaque, o filme Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho. O ator então trabalhou em obras como Fantasma Neon (2021), Me tira da Mira (2022), Bem Vinda a Quixeramobim (2022), De Repente Drag (2022) e agora é Zaquieu de Pantanal.

