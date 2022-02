Elenco Ana raio e Zé Trovão hoje: como estão os atores 3 décadas depois

Depois que o sucesso Pantanal foi finalizado pela TV Manchete em dezembro de 1990, a emissora substituiu o folhetim por Ana Raio e Zé Trovão, com os atores Almir Sater e Ingra Lyberato. A produção ficou no ar até outubro de 1991 e ainda é lembrada como uma das mais famosas do extinto canal. Como está o elenco de Ana Raio e Zé Trovão hoje em dia? Folhetim fará aniversário de 32 anos em dezembro de 2022.

Ingra Lyberato do elenco de Ana Raio e Zé Trovão hoje

Protagonista, Ingra Lyberato interpretou Ana Raio. A moça havia sido estuprada aos 13 anos de idade por Canjerê, o ex-capataz de seu pai, e acabou engravidando. Quando deu a luz a Maria Lua, Ana Raio teve a menina roubada e o pai assassinado.

Quando chegou a fase adulta, Ana Raio se tornou uma famosa peoa. Ela procurava incansavelmente pelo paradeiro da filha.

Hoje com 55 anos de idade, a atriz continua na ativa. Ela atuou em 2021 na novela Gênesis, em que interpretou a versão mais velha de Lia, umas das esposas de Jacó, e em 2020 esteve no filme A Espera de Liz.

Almir Sater

Almir Sater interpretou o par romântico de Ingra Lyberato, o ator viveu Zé Trovão no elenco da novela. Na trama, ele se apaixonou por Ana Raio, era um jovem charmoso e talentoso que era a maior atração da caravana de Dolores Estrada.

Ao longo dos anos, Almir Sater se dedicou mais a carreira de cantor do que ator, depois de integrar o elenco da novela Ana Raio e Zé Trovão, ele esteve em apenas mais duas novelas, O Rei do Gado (1996) e depois Bicho do Mato (2006 – 2007).

Agora em 2022, ele retornará as telinhas como o personagem Eugênio no remake de Pantanal da TV Globo. Ele será um chanaleiro nesta nova versão, na novela original ele interpretou o personagem Trindade.

Atualmente com 65 anos de idade, Almir Sater vive no Mato Grosso do Sul e é casado com Ana Paula Marques Sater.

Tamara Taxman

No elenco de Ana Raio e Zé Trovão, Tamara Taxman interpretou Dolores Estrada. Hoje a atriz continua trabalhando e está com 75 anos de idade.

Nos últimos anos os projetos da famosa foram o filme Uma Tia da Pesada (2019) e a série D.P.A – Os Detetives do Prédio Azul (2012 – 2018), que ganhou um longa metragem em 2017. A última novela de Tamara Taxman foi Rock Story (2016 – 2017), na TV Globo.

Atualmente, ela faz conteúdo para um canal no Youtube, em que cria histórias infantis.

Giuseppe Oristanio

O ator Giuseppe Oristanio interpretou João Riso no elenco da novela Ana Raio e Zé Trovão da Manchete. Ele está atualmente com 63 anos de idade e é pai de Júlia Oristânio, Bárbara Oristanio e Vitor Oristanio.

O famoso está afastado da atuação desde 2017, quando ele viveu Cedric Cadis na novela Belaventura, da Record TV. Antes disso, ele esteve em outra produção do canal de Edir Macedo, Os Dez Mandamentos (2015), agora em reprise no horário nobre da emissora.

Roberto Bomtempo

Roberto Bomtempo foi Daniel na novela Ana Raio e Zé Trovão, ele disputada em rodeios e era rival do personagem de Almir Sater.

Atualmente com 58 anos de idade, o ator é casado com Miriam Freeland (a Candoca de O Cravo e a Rosa) desde 2005 e é pai de Joana Bomtempo.

Ele continua atuando e esteve nos últimos anos em 1 Contra Todos (2018 – 2020), Malhação (2019), Mão na Cabeça (2019), Cine Holliúdy 2 (2018) e Conselho Tutelas (2014 – 2018).

Ângela Leal esteve no elenco de Ana Raio e Zé Trovão

No elenco da novela Ana Raio e Zé Trovão, Angela Leal interpretou a excêntrica personagem Velha Biga, uma de suas personagens mais lembradas até hoje.

Atualmente a atriz está com 75 anos de idade e afastada das telinhas há alguns anos. A última vez em que a famosa esteve em uma produção da TV foi em 2018, quando interpretou Dona Noêmia na série Sob Pressão da Rede Globo.

Rui Rezende

O ator Rui Rezende interpretou Bob Lamb na novela da Manchete. Atualmente com 84 anos de idade, o famoso retornou às telinhas em 2021 com o personagem Napoleão em Um Lugar ao Sol, atual novela das 21h da TV Globo.

Rui estava afastado da TV e do cinema desde 2014, quando atuou no filme O Segredo dos Diamantes e as séries O Caçador e Psi.

Micaela Góes

Micaela Góes foi Maria Lua no elenco da novela Ana Raio e Zé Trovão, ela era a filha perdida da protagonista, sequestrada ainda pequena pelo vião vivido por Nelson Xavier.

Hoje a atriz tem 47 anos de idade, é mãe de Júlia Góes, Lara Góes e Flor Góes e casada com Pedro Xavier Hermeto. Ela atuou até 2017, quando interpretou Palmira em Cidade Proibida e hoje é consultora em Organização e apresentadora do programa Santa Ajuda do GNT.

Carolina Ferraz hoje

Carolina Ferraz interpretou Verônica no elenco da novela Ana Raio e Zé Trovão. Ela está com 54 anos e é mãe de duas meninas, Valentina Cohen e Isabel Marins.

Os últimos trabalhos da famosa como atriz foram A Gruta e Pandemicos, ambos em 2020. Neste mesmo ano, ela começou uma jornada na Record TV, em que se tornou apresentadora do Domingo Espetacular.

Vilão no elenco de Ana Raio e Zé Trovão, Nelson Xavier faleceu

O ator Nelson Xavier interpretou o temido e asqueroso vilão Canjerê. Ele foi o responsável pela morte do pai de Ana Raio e era pai da filha da jovem, pois a estuprou na adolescência.

Nelson faleceu em maio de 2017, aos 75 anos de idade em Uberlândia, Minas Gerais. Ele foi vítima de complicações após uma doença pulmonar.

