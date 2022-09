Final de Trindade em Pantanal na Globo repetirá trama original

O final de Trindade em Pantanal é o mesmo do folhetim de 1990, para a infelicidade dos fãs do peão endiabrado. O personagem ainda retornará para fazer uma breve aparição durante o parto de Irma (Camila Morgado), mas logo partirá da fazenda mais uma vez.

Qual o final de Trindade em Pantanal 2022?

O final de Trindade em Pantanal é sozinho no mundo, assim como aconteceu na primeira versão da novela. Apesar da alta popularidade do endiabrado, que caiu nas graças do público assim como em 1990, e o pedido do ator Gabriel Sater para continuar no folhetim, o autor Bruno Luperi decidiu manter o mesmo desfecho de 32 anos atrás.

Trindade já foi embora da fazenda – as cenas causaram grande comoção nas redes sociais. O peão teve que deixar Irma e seu filho para trás após ser ameaçado pelo cramulhão, que iria causar na vida do rapaz caso ele não decidisse abandonar a namorada.

No entanto, o peão não desaparecerá vez no folhetim. Trindade aparece como um fantasma para Alcides (Juliano Cazarré) para alertá-lo sobre a vingança contra Tenório (Murilo Benício). Ele ainda fará mais uma aparição na novela quando Irma entrar em trabalho de parto.

A ruiva decidirá parir o ‘cramulhãozinho’ na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas terá complicações no parto. Na trama original, o nascimento da criança preocupou a família Leôncio, já que a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) não conseguia fazer força o suficiente para parir a criança. “Ela tá lá largada na cama, não tem mais força nenhuma. Não sei mais o que fazer”, diz Filó (Dira Paes).

Sem saída, a família decide levar Irma para um hospital o mais rápido possível – no entanto, não é necessário pois Trindade aparece como em um passe de mágica no quarto de sua amada e a ajuda a trazer a criança para o mundo.

O peão diz que escutou o chamado do filho e veio ao seu encontro. “Tô aqui, minha princesa. Escutei o chamado dele. Esse menino aqui tá vindo. Chega de sofrimento, deixa ele nascer”, diz o endiabrado. Trindade faz o parto com as próprias mãos, livrando Irma das dores. Quando o resto da família Leôncio chega ao quarto, se deparam com a ruiva amamentado a criança e com Trindade ao seu lado.

Essa é a última aparição de Trindade na novela, que vai embora novamente e nunca mais é visto. O público esperava que Luperi mudasse o final e deixasse ‘Trirma’ ter um desfecho feliz, o que não vai ocorrer.

Quando termina a novela Pantanal 2022

Irma fica com quem no final de Pantanal?

Irma fica com José Lucas (Irandhir Santos) no final de Pantanal. Apesar do personagem ser bastante impopular entre o público, ele terá um desfecho feliz ao lado da filha de Mariana (Selma Egrei).

Os dois já vêm se aproximando na atual novela das nove. Desde que Zé Lucas sofreu uma decepção amorosa com Érica (Marcela Fetter) e Irma foi abandonada por Trindade, os dois têm encontrado conforto um no outro. Quando o endiabrado voltar para fazer o parto da ruiva, ele pedirá para o primogênito cuidar de sua família – e assim ele fará.

Irma e José Lucas engatam um romance nos capítulos finais e o rapaz assume a paternidade do filho de sua amada, que recebe o nome de Antero. Além disso, o personagem de Irandhir Santos entra para a política e se torna vereador.

Nas redes sociais, o público não recebe bem o casal José Lucas e Irma – grande parte da audiência queria ver a tia de Jove ao lado do endiabrado. “O maior erro do Bruno Luperi foi ter separado irma e Trindade!”, escreveu uma espectadora. “A gente sabe pq o autor finge não escutar os clamores do público e crítica pela saída do Trindade de #Pantanal A trama de Irma e Trindade é/era a que mais tinha conflito em se tratando dos casais. Mas ele não quis mexer nisso por puro orgulho!”, criticou um fã. “O que o povo brasileiro tão sofrido fez para merecer o casal José Lucas e Irma?”, debochou outra internauta.