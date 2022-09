Final trágico: o que acontece com Zé Leôncio em Pantanal

As coisas não estão boas para José Leôncio (Marcos Palmeira) na novela das 21h da TV Globo. Quem acompanha o remake sabe que o rei do gado está na mira de Tenório e prometido como um dos alvos do matador de aluguel Solano. Além disso, o o que acontece com Zé Leôncio em Pantanal é que o pecuarista começou a se sentir mal e está sendo obrigado por Filó (Dira Paes) a fazer exames em São Paulo. Uma dessas situações vai derrubar o fazendeiro? Em 1990, o personagem ganhou um final inesperado.

Tenório e Solano conseguem matar Zé Leôncio?

Tenório colocou Zé Leôncio e os filhos em sua lista de inimigos, mas o vilão de Murilo Benício não vai conseguir acabar com o vizinho. Se os próximos capítulos do remake seguirem os passos da versão de 1990 – o que tem acontecido até agora – em breve, o matador Solano será desmascarado e assassinado. Assim, todos estarão livres do jagunço.

A maldade de Solano e planos contra a família de José Leôncio virá a tona quando ele e Renato estiverem planejando a morte de Tadeu. Quando estiverem prestes a colocar o plano em prática, Zefa vai descobrir tudo e correrá até a fazenda de Zé Leôncio para contar ao namorado e ao sogro sobre.

A tentativa de assassinato contra Tadeu dará errado e então Solano partirá para sua próxima vítima. Ele encurralará Juma na tapera e tentará matá-la, mas a moça será mais esperta, se transformará em onça e o matará.

Sozinho para lidar com sua sede de matança, Tenório não conseguirá machucar Zé Leôncio. Isso acontece porque o vilão vai ir atrás de Maria Bruaca e Alcides primeiro. Ele castrará o peão para se vingar do chifre que recebeu da esposa. No entanto, pouco depois de sua vingança, ele será assassinado por Alcides. Desta forma, seu reinado de terror e crimes chega ao fim.

Assim, Zé Leôncio não terá mais problemas com Tenório. E então o que acontece com Zé Leôncio em Pantanal? Se engana quem pensa que o personagem de Marcos Palmeira vai conseguir um “feliz para sempre” com Filó no final da novela. Ele até se casará oficialmente com a mulher, mas logo depois terá um final trágico.

No final, o que acontece com Zé Leôncio em Pantanal

Morte é o que acontece com Zé Leôncio em Pantanal. O momento só é mostrado no último capítulo da trama, mas poderia ser evitado, caso o personagem tivesse cuidado melhor de sua saúde. Vamos te contar a ordem dos acontecimentos para não ficar confuso.

Quem acompanha o remake viu que Zé Leôncio está a caminho de São Paulo para fazer alguns exames, pois tem se sentido muito cansado. Após essa bateria de exames, o fazendeiro voltará para casa, mas logo receberá uma mensagem urgente de Ari, o “cara do rádio”. Ari vai dizer ao amigo que ele precisa voltar imediamente ao médico, pois seu estado de saúde é preocupante.

No entanto, nesta mesma época, surgirá uma oportunidade na fazenda de José Leôncio: ele terá a chance de sair em comitiva com os filhos. Como este é um de seus maiores sonhos, ele não retornará para a cidade e deixará os exames para lá. Os filhos do pecuarista pedirão que ele retorne ao médico, mas o rei do gado vai se recusar para sair com a comitiva. Após retornar da viagem, o que acontece com Zé Leôncio em Pantanal é que ele irá se casar com Filó.

Depois de anos ao lado da mulher, ele finalmente oficializará a união com a mãe de Tadeu. A cerimônia será emocionante e os dois mostrarão grande felicidade com o momento. Porém, no dia seguinte, uma tragédia vai atingir a família.

Após sua noite de núpcias, Zé Leôncio vai começar a se sentir mal e uma forte dor vai atingir seu peito. Ele ficará com medo e resolverá ir no médico. No entanto, será tarde demais. Zé Leôncio terá um infarto fulminante e morrerá. Quem encontra o corpo do fazendeiro é Filó, que grita até acordar todos da casa. Um funeral é realizado na chalana para Zé Leôncio e amigos e familiares se despedem do personagem.

Primeiro encontro com o Velho do Rio

Após sua morte, o que acontece com Zé Leôncio em Pantanal é que ele finalmente se encontra com o Velho do Rio. Ele consegue enxergar a entidade pela primeira vez e percebe que ele é realmente Joventino, seu pai que desapareceu tantos anos antes.

Após uma conversa com o guardião do Pantanal, o Velho do Rio informa Zé Leôncio que está cansado e chegou seu momento de descansar. Porém, ele alerta que seu posto não pode ficar sozinho. Por isso, Zé Leôncio – que agora também é um espírito – assume o manto do pai e se torna o novo Velho do Rio.

