A história de Juma, Jove, Maria Bruaca e companhia logo chegará ao fim nas telinhas da Globo. No ar desde o final de março, quando termina a novela Pantanal 2022 será no mês de outubro. O folhetim já entrou em reta final e tem reservado grandes emoções para os telespectadores. No próximo mês, quem ocupará a faixa das 21h será a autora Gloria Perez com uma trama contemporânea que se passará no Maranhão, Rio de Janeiro e também Portugal.

Outubro é quando termina a novela Pantanal 2022

Em 7 de outubro é quando termina a novela Pantanal 2022, segundo o Notícias da TV. A TV Globo já confirmou que o folhetim comandado por Bruno Luperi termina em outubro, mas não passou a data exata do último capítulo por enquanto.

Segundo adiantou o portal, Pantanal deve acabar no dia 7 de outubro, sexta-feira – com reprise do último capítulo no sábado (8) – a partir da segunda-feira, dia 10 de outubro, começa Travessia, novela de Glória Perez estrelada por Lucy Alves.

É previsto que Pantanal tenha menos de 170 capítulos no total. Até agora, o folhetim exibiu mais de 140 episódios. O autor Bruno Luperi contou em entrevista ao Encontro, no final de agosto, que precisou entregar o roteiro do remake inteiramente pronto para a emissora antes das filmagens, por conta da pandemia do covid-19 e também o clima do Pantanal, que não permite gravações certas épocas do ano.

Substituta

A Globo ainda não confirmou o dia exato quando termina a novela Pantanal 2022, mas já soltou detalhes de como será a novela substituta da trama, Travessia. O folhetim será protagonizado pela personagem Brisa (Lucy Alves), que mora no Maranhão. Brisa é uma mulher forte que tem um relacionamento com Ari (Chay Suede) desde a adolescência.

Certo dia, a moça é vítima de uma brincadeira de mau gosto que se espalha pela internet. Bem longe do Brasil, lá em Portugal, um grupo de jovens cria uma imagem fake com o rosto de Brisa. Assim, ela é confundida com uma sequestradora de bebês e a partir daí sua vida vira de cabeça para baixo e ela precisa recuperar sua identidade e dignidade.

Sua jornada a leva até o Rio de Janeiro, por lá ela conhece o misterioso hacker Oto (Estrela), o que mexerá com seus sentimentos e criará um triângulo amoroso entre Lucy, Oto e Ari. Assista o trailer de Travessia e conheça a trama que vai entrar na faixa das 21h quando termina a novela Pantanal 2022:

O que vai acontecer no último capítulo de Pantanal

No último capítulo de Pantanal, o público irá acompanhar momentos felizes e também tristes. Caso o remake repita a risca o que aconteceu na versão da Manchete, os bons momentos do episódio serão em um casamento. José Leôncio vai finalmente oficializar sua união com Filó, Tadeu vai subir ao altar com Zefa e Guta e Marcelo também irão se casar.

Durante a cerimônia, Zefa vai revelar uma boa notícia ao amado: uma gravidez. Após todos trocarem seus votos, a família Leôncio irá comemorar em uma festa na fazenda do rei do gado. No entanto, essa felicidade não durará muito, pois no dia seguinte, o final trágico de Zé Leôncio chegará.

Pouco depois de sua noite de núpcias, Zé Leôncio tem um infarto fulminante e morre. Quem encontra o corpo é Filó, que se desespera e grita, mas não tem mais o que fazer. Após falecer, Zé Leôncio vai conseguir encontrar o Velho do Rio pela primeira vez e vai de uma vez por todas comprovar que ele realmente era seu pai, Joventino.

Após um papo com a entidade, Zé Leôncio vai ser informado pelo patriarca que ele deseja descansar e se aposentar do cargo de guardião. Assim, quem assumirá o lugar do Velho do Rio será José Leôncio.

Uma passagem de tempo acontecerá, de cerca de 8 anos, e será mostrado que Jove assumiu os negócios da família após a morte do pai e José Lucas se tornou vereador. A filha de Juma e Jove e o enteado de Zé Lucas – filho de Irma com Trindade – vão aparecer mais velhos e em uma conversa com o avô, Zé Leôncio, que agora é o Velho do Rio.

Quando termina a novela Pantanal 2022, se repetir a última cena da versão de 1990, Filó avistará os netos de longe durante a conversa com o guardião, mas não conseguirá enxergar Zé Leôncio – assim como acontece com o pecuarista durante toda a novela, já que ele não consegue ver o pai Joventino na pele de entidade. “Essas crianças vê esse Velho do Rio. Se ele é mesmo meu Zé Leôncio, por que ele não aparece para mim?”, indaga a personagem antes do encerramento da novela.

