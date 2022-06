Final de Zuleica em Pantanal tem união com Maria Bruaca

Zuleica (Aline Borges) é a segunda mulher de Tenório (Murilo Benício) na novela das nove. Mãe de três filhos do vilão, ela vive em São Paulo com a família mas em breve irá para a região pantaneira com os meninos, onde vive Maria Bruaca (Isabel Teixeira). O final de Zuleica em Pantanal será surpreendente depois dela ficar viúva do crápula.

Qual o final de Zuleica em Pantanal?

O final de Zuleica em Pantanal será administrando os negócios de Tenório ao lado de Maria Bruaca depois da morte do vilão. Dono de muitas terras, sobrará para suas duas esposas cuidarem do que ele deixou.

Em breve, Zuleica e sua família irão se mudar para a região centro-oeste. Agora que Maria Bruaca já descobriu que Tenório tem outra esposa e filhos, eles não veem mais motivos para não conhecerem as terras do pai. Será nessa viagem que Marcelo (Lucas Leto) vai reencontrar Guta (Julia Dalavia) e descobrir que ela é sua meia-irmã.

Zuleica e os meninos vão para a fazenda do vilão onde vivem Bruaca e Gruta, e trarão mais conflitos para a trama. No entanto, as duas esposas de Tenório serão unidas pela morte do crápula.

Na reta final da novela, ele descobre que Bruaca mantém um caso com Alcides (Juliano Cazarré) e arma um plano para destruir a vida do peão. Furioso, o crápula invade a moradia do funcionário, amarra suas mãos e corta o órgão genital do rapaz. As cenas mostram apenas o grito de dor do amante de Maria Bruaca, a cara de assustada da mulher, a expressão de vilania nos olhos de Tenório e muito sangue. Depois que os ferimentos melhoram, Alcides então percebe que a castração foi malsucedida.

Alcides não vai deixar o patrão sair ileso depois de tentar castrá-lo. Os dois se encontram para um duelo final, no qual o peão mata Tenório, deixando Maria Bruaca e Zuleica viúvas.

Filho de Tenório morre engolido por sucuri

Na versão original da novela, Tenório e Zuleica passam por uma tragédia no Pantanal. Roberto (Cauê Campos) morre na primeira versão da trama – ainda não se sabe se o desfecho será mantido.

Ele fica furioso ao descobrir que Marcelo e Guta ficam juntos – até então, eles acreditam que o relacionamento é incestuoso. Ao longo da novela, será revelado um segredo de Zuleica que deixará seu filho mais velho e a filha de Maria Bruaca desimpedidos para namorar.

Revoltado com o irmão, Roberto sai de barco no Pantanal, mas acaba sendo puxado por uma sucuri gigante e morre. O corpo dele só é encontrado dias depois, para o desespero de seus pais.

O que acontece com a família de Tenório?

Depois da morte de Tenório, Maria Bruaca fica livre para viver o seu romance com Alcides. Já Zuleica fica sozinha no final ao lado do filho Renato (Gabriel Santana).

Marcelo e Guta ficam juntos após descobrirem que não são meios-irmãos como acreditavam. Zefa (Paula Barbosa), empregada da casa, fica com Tadeu (José Loreto), ex-namorado de Guta.

