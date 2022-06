Ibraim novela Pantanal 1990: quem interpretou o deputado na 1ª versão

Personagem entra em breve no remake

Novos personagens chegam na folhetim das nove nas próximas semanas. Um deles é o deputado Ibraim, que será vivido pelo ator Dan Stulbach. Ibraim na novela Pantanal 1990 foi interpretado por Rubens Corrêa, falecido em 1996.

Quem interpretou Ibraim na novela Pantanal 1990?

O personagem Ibraim na novela Pantanal de 1990 foi vivido pelo ator Rubens Corrêa. O ator faleceu em janeiro de 1996, aos 64 anos. A causa da morte foi divulgada como arritmia cardíaca, mas depois foi revelado que ele teve complicações decorrentes da AIDS.

Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1967, quando estreou na novela Os Miseráveis, da Band. Ele só retornou para a televisão em 1984, quando participou de Partido Alto, da Rede Globo. Esteve ainda em Mandala (1987) e Abolição (1988). Depois, o ator partiu para a TV Manchete, onde atuou em Kananga do Japão (1989), Escrava Anastácia (1990), Amazônia (1991), Guerra sem Fim (1993), O Marajá (1993), além de Pantanal, em 1990, no qual interpretou o deputado Ibrahim Chaguri.

Seu personagem é um deputado federal que faz José Lucas, na época interpretado por Paulo Gorgulho e agora vivido por Irandhir Santos, se interessar por política. Ele é pai de Érica (Gisela Reimann/Marcela Fetter), uma jornalista que viaja para a região para fazer uma reportagem especial e acaba se envolvendo com o filho primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira), que a pedirá em casamento.

Se Bruno Luperi seguir o mesmo roteiro de 1990, Érica dirá para José Lucas que está grávida dele e causará uma reviravolta na vida do peão. No entanto, ele descobrirá que a jornalista e seu pai só estão interessados no dinheiro de José Leôncio.

Gisela Reimann foi a atriz que interpretou Érica na primeira versão da novela. Ela voltará para o remake para fazer uma participação como Ingrid, esposa de Ibraim e mãe da jornalista.

Ibraim 1990 x 2022

Dan Stulbach é quem vai interpretar o personagem no remake de Pantanal em exibição na Globo. Sua última participação em novelas foi em 2018, quando esteve em O Sétimo Guardião, no papel de Eurico Rocha. Antes, ele atuou em A Força do Querer (2017).

O ator é um dos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira. Com mais de vinte anos de carreira, já atuou em dezenas de produções, incluindo Mulheres Apaixonadas (2003), Senhora do Destino (2004), Fina Estampa (2011), entre outras.

Quando o personagem entra em Pantanal? Ibraim e Érica ainda não aparecem nos resumos dos próximos episódios de Pantanal liberados pela Globo. Ou seja, ainda não se sabe a data exata em que pai e filha vão surgir para bagunçar a vida de José Lucas.

Os atores já gravam as cenas. Dan Stulbach publicou alguns registros em sua conta no Instagram ao lado de Alanis Guillen, Marcela Fetter e Rafael Sieg, que também entra na novela.

Além de Ibraim e Érica, as próximas semanas de Pantanal dão boas-vindas para outros personagens. Solano (Rafael Sieg), matador que será contratado por Tenório (Murilo Benício), e os filhos de Juma (Alanis Guillen) e Irma (Camila Morgado) também chegam na história.

