Final professor Edmundo terá duas prisões e ajuda inesperada

O final professor Edmundo (Ângelo Antônio) será feliz ao lado de Bianca (Leandra Leal), mas antes ele passa por uma fase difícil em sua vida. Ele contará com a ajuda de Joana (Tássia Camargo), que vai tirá-lo das ruas, mas acabará envolvido em um assalto que acontece na casa da lavadeira.

Após aceitar a proposta de Heitor (Rodrigo Faro) e deixar a cadeia, Edmundo ainda vai passar por mais dias difíceis em O Cravo e a Rosa. Depois perder a confiança de Dalva (Bia Nunnes), que não deixa que ele retorne para a pensão, o professor não terá escolha e viverá nas ruas.

Vivendo como mendigo, ele é assaltado por bandidos que levam os poucos pertences que lhe restaram. Ele passa a viver das emolas que recebe das pessoas que passam pela rua e começa a recitar versos para tentar ganhar algum dinheirinho. Até mesmo Heitor, que armou para destruir a vida do rival, vai ficar com pena de vê-lo naquela situação.

O professor passará muitos dias vivendo na miséria até que será acolhido por Joana, que verá o rapaz deitado na rua igual a um mendigo e se assustará com a situação. A lavadeira leva o rapaz para sua casa e lhe serve um prato de comida. Além disso, ele conta para ela tudo o que havia acontecido.

No entanto, Joana será vítima de uma armação. Berenice (Bernadeth Lyzio) está certa de que a lavadeira está com as apólices de Catarina e planeja um assalto à casa da mulher para ficar com o dinheiro. Só que os bandidos acabam dando um tiro na esposa de Batista (Luís Mello), que fica entre a vida e a morte.

Quem acaba sendo incriminado pelo assalto é Edmundo, que vai parar atrás das grades novamente. Enquanto isso, Joana sai do hospital e vai se recuperar na fazenda. Batista, que nunca gostou do professor, pergunta para sua esposa se ele é mesmo inocente e a mulher confirma que sim. O banqueiro então se vê na obrigação de disponibilizar um advogado para o rapaz, que recusa a oferta por não confiar no pai de Bianca.

O banqueiro conta para a filha que tentou ajudar o professor e a jovem fica confusa. “Mas papai, você não gosta dele, não permitiu o nosso namoro”, questiona. “Foi uma promessa que fiz para Catarina e para Joana. Ele é inocente, eu soube”, responde o ricaço. Bianca fica alegre ao saber da inocência do rapaz.

A jovem decide visitar o professor na cadeia e conta o que aconteceu durante sua festa de noivado com o Heitor, que acabou não acontecendo. Ela também consegue convencê-lo a aceitar o advogado que seu pai ofereceu.

O advogado oferecido por Batista consegue um habeas corpus para o inocente, que conquista sua liberdade. O delegado chega até a cela onde o personagem está preso e anuncia: “professor Edmundo, o senhor está livre. Espero que dessa vez seja a última!”. Ele é levado por Catarina para a fazenda, onde se reencontra com Bianca e os dois se entregam à paixão.

Edmundo e Bianca ficam juntos em O Cravo e a Rosa?

Mesmo depois que Edmundo sai da cadeia, o rapaz ainda vai sofrer mais uma armação de Heitor, que não desiste de se casar com Bianca.

Na reta final de O Cravo e a Rosa, com a ajuda de Cornélio (Ney Latorraca) o atleta vai invadir o quarto da mocinha e vai beijá-la à força, jogando a jovem na cama e fazendo um grande barulho para chamar a atenção de Batista. O plano dá certo – quando o banqueiro entra no quarto e vê a filha deitada com o rapaz, acredita que ela tenha perdido a virgindade com o ex-namorado. Na época, uma mulher se entregar a um homem antes do casamento era inapropriado e considerado um ataque à honra.

Heitor mentirá para Batista ao ser questionado se algo aconteceu entre eles. “Doutor Batista, eu não vou mentir para o senhor… Sim, aconteceu”, dirá o pilantra. “Em outras épocas eu mandaria te matar, seu conquistador barato, com um tiro de espingarda para lavar a minha honra. Mas só existe uma solução. Eu já me decidi. Bianca, você casará com Heitor”, concluirá o ricaço.

Ao saber que Bianca casará com Heitor, Edmundo irá chorar por acreditar que estava sendo traído pela loira. A mocinha, por sua vez, ficará presa em casa e não poderá se explicar para seu amado.

É somente quando Cornélio decide falar verdade sobre a armação que Bianca fica livre de Heitor. No último capítulo de O Cravo e a Rosa, a loira e o professor se casam, enquanto seu ex-namorado termina na miséria ao lado de Marcela.