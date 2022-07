Veja quem roubou a herança de Catarina em O Cravo e a Rosa?

A revelação sobre quem roubou a herança de Catarina (Adriana Esteves) pega todos os personagens e o público de surpresa no último capítulo de O Cravo e a Rosa. Apesar de todos os indícios apontarem para Marcela (Drica Moraes), não foi a vilã quem pegou as apólices.

Mimosa é quem roubou a herança de Catarina na novela

Um dos grandes mistérios de O Cravo e a Rosa é o sumiço das apólices da filha do banqueiro Batista. E o público vai ficar chocado ao saber que quem roubou a herança de Catarina foi Mimosa, a empregada da família. Mas calma, a governanta agiu para proteger que Marcela roubasse a fortuna.

No último capítulo de O Cravo e a Rosa, Petruchio relevará que só cedeu à sedução de Marcela para descobrir se havia sido ela quem havia roubado a herança de Catarina. Foi por isso que ele fingiu ter abandonado sua esposa, mas tudo não passava de um plano para desmascarar a vilã.

Marcela assume que de fato tentou roubar as apólices, mas não conseguiu. Quem pegou a herança foi Mimosa, pois viu que a vilã mexeu nos papéis que estavam no escritório de Batista (Luís Melo). “Eu estava passando na sala com uma bandeja quando ouvi a dona Marcela e o jornalista Serafim na sala de estudos. Eu quis saber o que eles estavam fazendo lá”, começa a contar.

Mimosa conta que ouviu o plano dos dois de roubar a herança de Catarina e ficou desesperada. Ela disse que esperou os dois saírem e abriu o cofre, já que possuía a senha. “Mas eu não quis roubar, Catarina, eu só não queria que aquela lambisgoia pegasse seu dinheiro”, se justifica.

Petruchio questionará onde estão as apólices afinal, mas receberá uma resposta nada agradável: “eu botei em um lugar bem seguro, mas quando fui pegar tinham roubado de novo. Por isso que eu não contei pra ninguém”.

Mimosa colocou as apólices dentro de um antigo álbum de fotografia. É então que o garoto Buscapé (Luiz Antônio do Nascimento) revela que pegou o álbum para ver uma foto de seus pais. Catarina e Petruchio então pegam as apólices de volta e recuperam a herança.

Depois de pegarem o dinheiro de volta, Catarina e Petruchio têm um final feliz na trama. A protagonista dá à luz a gêmeos e a família convive em harmonia. Já Marcela termina a novela na miséria.

Quando acaba O Cravo e a Rosa?

A reprise de O Cravo e a Rosa deve ficar no ar até meados de outubro, conforme antecipado pelo Notícias da TV. No último capítulo, o público relembra o desfecho de quem roubou a herança de Catarina e o destino dos demais personagens, como Marcela, Januário (Taumaturgo Ferreira), Lindinha (Vanessa Gerbelli) e mais.

Enquanto a novela está em seus meses finais de exibição, a Globo já começa a pensar em qual trama vai substituir O Cravo e a Rosa. As três cotadas para entrar no ar são Chocolate com Pimenta (2003), Caras & Bocas (2008) e Cheias de Charme (2012) – essa primeira já foi exibida três vezes na Globo e uma vez no Canal Viva.

Chocolate com Pimenta é ambientada nos anos 1920 e conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), uma menina humilde que se casa com Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica de chocolates local, após ser abandonada grávida por Danilo (Murilo Benício), que cai em uma armação elaborada por Olga (Priscila Fantin).

Já Caras e Bocas gira em torno do romance de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), que se apaixonam na juventude, mas são separados pelo milionário Jacques (Ary Fontoura), avô da moça. A novela também ficou marcada pelo artista plástico Denis (Marcos Pasquim) e seu o chimpanzé Xico, que renderam momentos cômicos.

Cheias de Charme, a mais recente entre as três, mostra a ascensão de três empregadas domésticas Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se tornam cantoras.