Final O Cravo e a Rosa: quem fica com quem na novela

O final O Cravo e a Rosa se aproxima na reprise em exibição na Globo. Os capítulos finais mostram a resolução do caso do roubo das apólices, o desfecho do casamento entre Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis) e quem fica com quem.

Catarina e Petruchio – Final O Cravo e a Rosa

Primeiro, Catarina descobre o que aconteceu com as apólices. É revelado que foi Mimosa (Suely Franco), empregada de Batista (Luís Melo), quem pegou a herança, mas ela não estava má intencionada. A mulher revela que fez isso após ver Marcela mexendo nos papéis que estavam no escritório do banqueiro e decidiu escondê-las dentro de um álbum de fotografia. Ela planejava contar o que aconteceu para Catarina, mas foi descoberta por Lindinha (Vanessa Gerbelli), que passou a chantageá-la.

Depois, Buscapé (Luís Antônio Nascimento) pegou o álbum, pois queria encontrar fotos dos seus pais, que trabalhavam para Batista. Quando tudo é esclarecido, o álbum é devolvido e Catarina recupera sua herança.

Rica novamente, ela tem um final feliz ao lado de Petruchio. Depois de muitos desentendimentos, o casal se acerta e declaram o amor que sentem um pelo outro. Catarina engravida de gêmeos, que nascem no capítulo final da novela.

Marcela e Heitor

Já Marcela (Drica Moraes) e Heitor (Rodrigo Faro) se dão mal. A megera termina a trama falida, sem nenhum tostão, após seu pai deixar toda a herança para Januário (Taumaturgo Ferreira).

Depois dela ser desmascarada, Joaquim (Carlos Vereza) ficou decepcionado com a filha e a deixou sem nada. Ele deixou um testamento passando todo o seu patrimônio para o porquinho de estimação de Januário. Quando Marcela descobre, ela rapidamente dá um jeito de comprar o animal de estimação para ficar com o dinheiro.

Entretanto, o porco de estimação não herdou nada – na verdade, Joaquim instruiu seus advogados para que a história do animal fosse usada para distrair a vilã até que a situação de Januário estivesse regularizada e ele fosse reconhecido legalmente como seu filho.

Marcela e Heitor se unem e formam uma dupla de trapaceiros que fingem ser irmãos para roubar dinheiro de jogadores de pôquer.

Bianca e Edmundo – Final O Cravo e a Rosa

Bianca (Leandra Leal) e Edmundo (Ângelo Antônio) se casam no final de O Cravo e a Rosa. Ao longo da novela, a loira descobre que está não foi seu então namorado, Heitor, que lhe escreveu as cartas, mas sim o professor. Ela percebe que está apaixonada pelo autor das belas palavras dos textos que recebia.

Os dois precisam enfrentar as armações de Heitor, que não desiste de se casar com a jovem. Quem salva Bianca do plano do esportista para separá-la de Edmundo é Cornélio (Ney Latorraca), que ajuda o personagem de Ângelo Antonio a descobrir a verdade.

Depois da situação ser resolvida, Bianca e Edmundo se casam e vivem felizes para sempre.

Joana e Batista – Final O Cravo e a Rosa

Batista (Luís Melo) finalmente decide assumir o casamento com Joana (Tássia Camargo). Ele abrirá mão do sonho de se tornar prefeito e terá um final feliz ao lado da lavadeira.

Por ela ser uma mulher humilde, o ricaço escondeu o casamento e sua segunda família por quase dez anos. No entanto, ele se dará conta que ama mais sua esposa do que a ambição de uma carreira na política. “Para ser eleito, eu teria que negar minha família. Por isso, eu não quero esse sonho da vida política. Eu quero meu amor”, dirá.

Cornélio e Dinorá

Cornélio (Ney Latorraca) e Dinorá (Maria Padilha) terminam a trama juntos. O relacionamento dos dois foi colocado à prova durante a novela, quando a mulher traiu o seu marido com Celso (Murilo Rosa).

Depois da traição, Cornélio se separa da mulher a expulsa de casa. Ele passa a se relacionar com Dalva (Bia Nunnes), e acredita que ela é a salvação para seus problemas. Cornélio até chega a pedi-la em casamento, mas sua amada recusa.

No final da novela, Dinorá pede perdão de joelhos para Cornélio por tudo que fez com o seu ex-marido. Os dois se reconciliam e reatam o casamento.

Candoca e Celso – Final O Cravo e a Rosa

Candoca (Miriam Freeland) e Celso (Murilo Rosa) também terminam a novela juntos. Os dois se relacionam no começo da trama, mas tudo vai por água abaixo quando Dinorá conta que a moça não é mais virgem – na época em que a novela se passa, os costumes eram bastante rígidos quanto a isso.

Apesar do término conturbado, os dois se reconciliam no final. Ao contar para Celso que ela está pobre, o rapaz insiste que Candoca se case com ele. Eles se beijam e terminam a novela juntos.

Januário e Lindinha – Final O Cravo e a Rosa

Januário (Taumaturgo Ferreira) e Lindinha (Vanessa Gerbelli) são mais um casal que fica junto no final de O Cravo e a Rosa. A megera se arrepende de todas as maldades que fez para tentar separar Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis), por quem sempre foi apaixonada, e também pede desculpas para Januário por todas as humilhações que ela o fez passar.

O arrependimento de Lindinha é verdadeiro e não somente porque Januário ficou rico. No final, ela se declara: “não faz isso, não. Você é a única pessoa que eu tenho no mundo. O seu Petruchio não perdoou eu, e não posso voltar pra fazenda. Sem você, eu não sou nem gente. Eu… Januário, eu peço perdão por tudo de ruim que eu fiz nessa vida”. Os dois se beijam e começam a namorar.

Final de Mudinho – Final O Cravo e a Rosa

Fábio, o mudinho (Carlos Evelyn), é desmascarado. Ele finge ser mudo para enganar Lurdes (Carla Daniel) e Bárbara (Virginia Cavendish) e conquistar o coração das moças. Quando descobrem, elas ficam furiosas e acertam ovos nele, além de pendurá-lo na janela do apartamento.

No entanto, ele acaba sendo perdoado por ambas as mulheres. Ele termina a novela morando com as duas, formando um “trisal”. Os três aparecem de braços dados no casamento de Bianca e Edmundo.

Mimosa e Calixto

Ao longo da novela, Mimosa (Suely Franco) se interessa por Calixto (Pedro Paulo Rangel), que trabalha como produtor de queijos na fazenda de Petruchio, mas o romance não vinga. É somente no final O Cravo e a Rosa que os dois se apaixonam e se entregam ao amor.

Os dois se casam e passam a morar juntos na fazenda de Catarina e Petruchio, vivendo felizes para sempre.

