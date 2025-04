Flamengo x Corinthians vai passar na Globo? Assista ao vivo e online

O Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã neste domingo, 27, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai começar às 16h (de Brasília). São esperadas mais de 68 mil pessoas no estádio.

Em qual canal assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Brasileirão, 27, terá ampla transmissão e pode ser assistido através da da TV Globo, Globoplay e Premiere.

Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

Dá para assistir gratuitamente no celular através do Globoplay. A plataforma fará a retransmissão do que estiver passando na emissora no estado de São Paulo. É possível assistir tanto no site www.globoplay.globo.com como no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv. Clique em ‘Entrar’, localizado no menu superior e na sequência digite o seu login e a senha, dê ‘entrar’ assim que digitar.

Retrospecto de Flamengo x Corinthians no Maracanã

O encontro deste domingo é entre times com as maiores torcidas do Brasil, mas assim como o Flamengo tem mais torcedores, ele também tem um histórico de mais vitórias em casa. O retrospecto do Gato Mestre mostra que o Rubro Negro triunfou sobre o Corinthians 32 vezes. Em 51 encontros, foram 32 empates e apenas 11 vitórias do Timão.

O Corinthians está em nono lugar na tabela e o Flamengo em segundo, então a chance do Flamengo somar mais uma vitória hoje é maior. Qual seu palpite?

Acompanhe o Brasileirão no DCI.