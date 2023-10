As Branquelas é uma comédia ultrajante de 2004 dos irmãos Wayans. Aqui estão algumas das citações mais hilariantes e bizarras do filme.

14 frases hilárias do filme As Branquelas

O filme "As Branquelas" (2004) é um dos grandes clássicos da comédia, marcado por frases icônicas lembradas pelos fãs do longa até hoje. O título rendeu muitos memes desde o seu lançamento na década de 2000 e segue sendo uma das obras mais famosas do cinema.

A obra acompanha Marcus e Kevin Copeland, dois irmãos e agentes do FBI, que falham na missão de prender traficante de drogas e deixam os bandidos escaparem. Como punição, eles recebem a missão de proteger as irmãs Tifanny e Britanny Wilson, duas herdeiras milionárias que são alvos de um sequestrador.

As meninas se recusam a seguir o plano da agência, fazendo com que os dois finjam ser as irmãs e se transformam nas loiras, causando dezenas de confusões.

Citações e frases do filme As Branquelas

Combinado com o absurdo de Kevin e Marcus convencerem a todos de que são as irmãs Wilson, a dedicação aos disfarces resultou em dois dos personagens de comédia mais queridos da história do cinema. Essa premissa lançou então as bases para que As Branquelas escapassem impunes de praticamente qualquer coisa, especialmente no diálogo. Aqui estão todas as citações de que fizeram do filme um sucesso:

1 - Eu disse gostosa? Eu quis dizer sebosa!

Os agentes do FBI veem as inimigas de Brittany e Tifanny Wilson e, por um momento, esquecem que estão se passando pelas milionárias. Um deles chama as patricinhas de 'gostosas' e recebe uma chamada das amigas, corrigindo o termo usado logo em seguida.

2 - Segura meu Poodle!

As falsas Brittany e Tifanny estão andando por Hamptons quando uma delas recebe uma cantada de um rapaz, que também a olha de cima a baixa. Um dos agentes do FBI reage ao assédio e pede para o irmão "segurar" o poodle enquanto dá uma lição no assediador.

3 - Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela.

Logo nos primeiros minutos da festa em Hamptons, as impostoras trombam com as rivais das verdadeiras Brittany e Tifanny, com quem começam a trocar ofensas.

4 - Não estava dormindo. Estava fechando meus olhos e visualizando suas palavras.

Marcus chega em casa depois de um dia cansativo de trabalho e ainda precisa lidar com a mulher, que lhe dá uma bronca por chegar tarde. Enquanto ela fala, o agente cai no sono, mas leva outra chamada da esposa.

5 - Não é ‘só’ uma bolsa, é uma Prada.

A falsa Brittany Wilson corre atrás de um bandido que rouba sua bolsa. Quando finalmente alcança o criminoso, lhe dá uma surra, que diz que o item roubado é 'só uma bolsa' e que não precisava daquela reação toda.

6 - Uma roupa que diga "Eu não sou galinha, mas também não sou virgem".

As amigas vão às compras para o final de semana em Hamptons, quando Tori pede para a vendedora a ajudar a escolher uma roupa.

7 - Por que você não pega as suas piadinhas dos anos 80, sobe no último andar do Empire State, bate nesse peito de macaco velho e, tipo assim, se joga, tá?

A frase é dita pela falsa Brittany Wilson após ela levar uma cantada de Latrell, que está determinado em conquistar a loira, sem saber que se trata de um agente do FBI.

8 - Olha só quem chegou das favelas de Beverly Hills!

A frase também é dita durante a briga entre as irmãs Wilson e as rivais logo na chegada do final de semana em Hamptons.

9 - A única coisa apertada vai ser o meu sapato descendo pela sua garganta, Marcus!

Sem saber que o marido está trabalhando em uma missão secreta, a esposa de Marcus liga para o marido enquanto ele prova roupas de mulheres. No entanto, ouve a voz de uma das amigas das loiras dizendo que a vestimenta está apertada e desconfia que está sendo traída.

10 - Você mexeu com a loira errada.

A fala também é dita por Brittany depois de ter a bolsa roubada pelas ruas de Hamptons.

11 - Ô, mané, se fizer isso de novo eu vou... Rachar de tanto chorar!

A Brittany impostora reage a uma brincadeira feita por um dos rapazes na praia e engrossa a voz para chamar a atenção. Ao ver que as amigas estranharam, muda o tom rapidamente.

12 - “Eu não estava dormindo, querido, estava fechando os olhos e visualizando suas palavras.” -Marcus Copeland

13 - “Sua mãe é tão estúpida que ela faz exercícios quando poderia apenas fazer uma lipoaspiração ou algo assim!” -Heather Vandergeld

14 - Eu quero falar com o gerente, não melhor, eu quero escrever uma carta!

As falsas Brittany e Tifanny Wilson chegam ao hotel onde deveriam estar hospedadas e, para não terem que apresentar a carteira de identidade, armam um escândalo - isso porque os agentes esqueceram de pegar os documentos das verdadeiras patricinhas. É então que uma delas diz que se tiver que cumprir o protocolo, terá que chamar o gerente.

Quem são as irmãs Wilson na vida real?

O que muita gente não sabe é que as irmãs Wilson foram inspiradas em duas socialites da vida real. Marlon Wayans, um dos roteiristas, revelou em julho de 2021, em sua página no Instagram, que as personagens fazem uma referência a Paris Hilton e sua irmã, a estilista Nicky Hilton.

Paris era um dos nomes mais falados da mídia americana na época e estava frequentemente em capas de revistas ostentando uma vida de luxo ao lado de outras celebridades, assim como as loiras retratadas no filme.

Marlon publicou uma foto ao lado da socialite e a chamou de 'Branquela original'. "Um dia meu irmão Shawn me liga às 3 da manhã dizendo ‘Marlon, devemos interpretar garotas brancas’. E eu respondi ‘mano, você está chapado?’. No dia seguinte ele me mostrou uma revista com Paris Hilton e a irmã dela na capa e disse que deveríamos fazer essas garotas. Eu entendi imediatamente. Elas eram muito famosas e referências da cultura pop. Obrigada Paris e Nikki por serem nossas musas, amamos vocês", escreveu.

