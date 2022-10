Quem já morreu de Harry Potter: 10 atores que já partiram

A magnífica franquia de filmes de Harry Potter durou mais de dez anos, com o primeiro filme sendo lançado em 2001 e o último em 2011. Os filmes incluíam inúmeros personagens e membros do elenco, muitos dos quais sempre serão lembrados por seus papéis nos filmes. Com a partida de Robbie Coltrane, intérprete de Hagrid, veja quem já morreu de Harry Potter.

1 – Alan Rickman (Severus Snape) – Quem já morreu de Harry Potter

A interpretação de Alan Rickman de Severus Snape é amplamente considerada como o papel mais bem interpretado de toda a franquia Harry Potter. Rickman foi excelente em toda a franquia em todos os oito filmes.

A família de Rickman confirmou a morte do astro , que interpretou Severus Snape, à BBC em 2016. O ator morreu após sua batalha contra o câncer de pâncreas aos 69 anos.

“Ele estava cercado por familiares e amigos”, disse a família em comunicado ao veículo.

Emma Watson, que interpretou Hermione Granger, compartilhou suas condolências no Facebook .

“Estou muito triste ao ouvir sobre Alan hoje”, escreveu ela. “Eu me sinto tão sortuda por ter trabalhado e passado um tempo com um homem e ator tão especial. Eu realmente sentirei falta de nossas conversas. RIP Alan. Nós te amamos.”

2 – Richard Griffiths (tio de Harry Potter)

O ator britânico, que interpretou o cruel tio de Harry Potter, Vernon Dursley, morreu em 2013 após complicações após uma cirurgia cardíaca no Hospital Universitário de Coventry, no centro da Inglaterra. Ele tinha 65 anos.

“Richard esteve ao meu lado durante dois dos momentos mais importantes da minha carreira. Fiquei orgulhoso de conhecê-lo”, disse Daniel Radcliffe , que interpretou Harry Potter, em comunicado à BBC na época.

3 – Richard Harris (Alvo Dumbledore) – Quem já morreu de Harry Potter

Harris originou o papel de Alvo Dumbledore, Diretor de Hogwarts, nos dois primeiros filmes, Harry Potter e a Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Ele morreu aos 72 anos no University College of London Hospital após sua batalha contra a doença de Hodgkin em 2002. Após sua morte, Michael Gambon entrou em cena para interpretar Dumbledore no resto da série.

4 – Helen McCrory (Narcissa Malfoy)

Conhecida por sua interpretação de Narcissa Malfoy – esposa de Lucius Malfoy e mãe de Draco Malfoy – McCrory morreu de câncer em sua casa em Londres em abril. Ela tinha 52 anos. O marido da estrela e também ator Damian Lewis compartilhou a triste notícia no Twitter .

“Estou com o coração partido em anunciar que, após uma heróica batalha contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor de amigos e familiares”, postou Lewis em um comunicado no Twitter.

“Ela morreu como viveu. Sem medo. Deus, nós a amamos e sabemos como somos sortudos por tê-la em nossas vidas. Ela brilhou tão brilhantemente. Vá agora, Pequena, no ar, e obrigado.”

5 – Verne Troyer (Grampo) – Quem já morreu de Harry Potter

Embora ele não tenha dublado o personagem, Troyer interpretou Grampo em Harry Potter e a Pedra Filosofal . O ator inglês Warwick Davis dublou o goblin, que trabalhou no Gringotts Wizarding Bank, e mais tarde substituiu Troyer, que morreu em 2018 . Sua morte foi considerada suicídio, seis meses depois que ele faleceu em 21 de abril de 2018.

Troyer, que tinha 49 anos na época, morreu de sequelas de intoxicação alcoólica , de acordo com um comunicado de imprensa obtido pela PEOPLE do escritório do legista do departamento médico do condado de Los Angeles.

“É com grande tristeza e corações incrivelmente pesados ​​escrever que Verne faleceu hoje. Verne era uma pessoa extremamente carinhosa. Ele queria fazer todos sorrirem, serem felizes e rirem. Qualquer um que precisasse, ele ajudaria na medida do possível, “ Sua família confirmou em um comunicado compartilhado no Instagram e no Facebook na época.

6 – Robert Hardy (Cornelius Fudge)

O aclamado ator britânico morreu aos 91 anos em 2017. Hardy interpretou o Ministro da Magia Cornelius Fudge em quatro filmes de Harry Potter : Câmara Secreta , Prisioneiro de Azkaban , Cálice de Fogo e Ordem da Fênix .

A família do ator disse que ele viveu uma “vida tremenda” com “uma carreira gigante no teatro, televisão e cinema de mais de 70 anos”, segundo a BBC News . “Rápido, elegante, brilhante e sempre digno, ele é celebrado por todos que o conheceram e o amaram, e por todos que gostaram de seu trabalho”, acrescentou a família.

7 – John Hurt (Garrick Ollivander) – Quem já morreu de Harry Potter

O indicado ao Oscar retratou o dono da loja de varinhas Garrick Ollivander em Harry Potter e a Pedra Filosofal, e retornou à série para Relíquias da Morte e Cálice de Fogo , embora seu personagem tenha sido cortado do terceiro filme. Após a morte de Hurt em 2017, aos 77 anos, a autora JK Rowling prestou homenagem ao amado ator no Twitter.

“Muito triste saber que o imensamente talentoso e profundamente amado John Hurt morreu”, escreveu Rowling . “Meus pensamentos estão com sua família e amigos.”

8 – Timothy Bateson (Elfo doméstico)

O ator britânico dublou Monstro o elfo doméstico em Harry Potter e a Ordem da Fênix antes de morrer em 2009. Ele tinha 83 anos. Após a morte de Bateson, Simon McBurney assumiu o papel em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 .

9 – Terence Bayler (Barão Sangrento) – Quem já morreu de Harry Potter

O Barão Sangrento, um dos fantasmas que assombra Hogwarts em Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi interpretado pelo célebre ator neozelandês, que morreu em 2016. Ele tinha 86 anos.

10 – Robbie Coltrane (Hagrid)

O ator Robbie Coltrane, que interpretou Hagrid nos filmes de Harry Potter, morreu aos 72 anos no dia 14 de outubro de 2022.

Indiscutivelmente, seu papel mais conhecido veio na série de filmes Harry Potter, quando ele estrelou todos os oito filmes como Rubeus Hagrid ao lado de Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson.