Netflix? 8 formas de assistir o filme da Barbie no streaming

Após o gigantesco sucesso nos cinemas, o filme "Barbie" já está disponível para compra e aluguel em plataformas de streaming. Por enquanto, mesmo quem é assinante de uma das plataformas precisa desembolsar um valor à parte para ter acesso ao longa dirigido por Greta Gerwig.

Onde posso assistir o filme da Barbie?

O live-action da Barbie está disponível para aluguel e venda nas plataformas ClaroTV+, Amazon Prime, Microsoft, Google Play, Vivo Play, YouTube, SKY e iTunes. Os preços variam entre R$ 49,90, na opção de locação, e R$ 69,90 para quem quer adquirir o filme.

Para ter acesso ao título, entre na plataforma de sua preferência e procure pelo título no campo de busca. Escolha entre as opções de aluguel ou compra e pague com o cartão de crédito de sua preferência. Os métodos de pagamento podem variar entre os streamings. A obra ainda não está disponível como parte do catálogo das plataformas, ou seja, mesmo quem já paga por uma assinatura mensal terá que arcar com o custo extra.

Mais adiante, Barbie entrará de fato para o catálogo da HBO Max, responsável por incluir os títulos da Warner Bros. A data de disponibilização ainda não foi divulgada oficialmente, o que deve acontecer nos próximos meses.

Os filmes demoram em média de 2 a 3 meses para chegarem ao streaming após deixarem o cinema. Entretanto, com o grande sucesso de bilheteria, Barbie demorou um pouco mais para deixar as telonas. A aventura da loira, interpretada por Margot Robbie, arrecadou impressionantes R$ 1,4 bilhão mundialmente, tornando-se a 11ª maior bilheteria da história do cinema.

Barbie mostra a empreitada da boneca estereotipada no mundo real após ela começar a dar defeito. A personagem parte para a aventura ao lado de Ken (Ryan Gosling), mas descobre que a vida das mulheres não é tão perfeita quanto na Barbielândia.

O longa também conta com os atores America Ferrera, Will Ferrell, Emma Mackey, Simu Liu, Michael Cera, Kate McKinnon e outros.

Crianças podem assistir o filme da Barbie?

Com a chegada de Barbie nos streamings, o filme deve atingir um público ainda maior. Muito se discutiu se a história é apropriado para crianças - a classificação indicativa é de 12 anos de idade.

É importante saber que o filme tem uma forte crítica social ao patriarcado e ao machismo enfrentado pelas mulheres ao longo da vida, sendo este o tema central da história. Quem espera por uma trama de fácil entendimento para as crianças está enganado.

O tom político da obra foi alvo de críticas por parte dos conservadores, que representaram uma parte mínima das resenhas. O longa foi altamente elogiado por veículos e jornalistas especializados em cinema, alcançando 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, o maior e mais prestigiado portal sobre filmes. Já a aprovação entre o público é de 83%.

Os números arrecadados por Barbie deixou o filme de fora do top 10 das maiores bilheteiras da história, mas alcançou um resultado excelente considerando os demais lançamentos do ano e lidera o ranking deste ano. O filme dirigido por Gerwig arrecadou mais que "Oppenheimer" (2023), que chegou aos cinemas na mesma data, criando uma rivalidade entre as obras.

Confira as maiores bilheterias do ano:

10º lugar - Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (US$476.071.180)

9º lugar - Elementos (US$484.201.610)

8º lugar - Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1 (US$493.963.282)

7º lugar - A Pequena Sereia (US$566.581.018)

6º lugar - Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (US$683.762.070)

5º lugar - Velozes e Furiosos 10 (US$704.709.660)

4º lugar - Guardiões da Galáxia Vol. 3 (US$845.428.373)

3º lugar - Oppenheimer (US$891.205.895)

2º lugar - Super Mario Bros - O Filme (US$1.362.031.359)

1º lugar - Barbie (US$1.404.224.120)

