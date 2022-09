Futebol: qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (21/09)

A reta final do Brasileirão entre todas as divisões se aproxima, e com isso o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira em 21 de setembro. Na segunda divisão, os times brigam por uma vaga exclusiva na elite do futebol, enquanto na Série A o título continua sendo disputado. Confira a seguir a programação da Globo.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Hoje não tem futebol na Globo, quarta-feira em 21 de setembro de 2022. A emissora vai transmitir o filme “Do Jeito Que Elas Querem” logo após o capítulo inédito da novela Pantanal, a partir das 21h05 (Horário de Brasília), na sessão “Cinema Especial”.

O filme traz quatro amigas na faixa dos 60 anos e suas histórias no dia a dia. Elas começam a ler “Cinquenta Tons de Cinza”, e com isso ganham um sentimento de fazer algo novo em suas vidas amorosas.

Mesmo com o importante duelo entre Cruzeiro e Vasco na 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que vale o acesso matematicamente da Raposa, a emissora optou por não transmitir em horário nobre. Por isso, o torcedor vai ter que esperar o próximo jogo na Globo apenas na próxima semana.

A data FIFA traz amistosos entre seleções durante a semana, mas as competições brasileiras continuam. Por isso, o torcedor deve ficar atento na programação.

Qual é o próximo jogo na Globo?

A emissora volta a transmitir jogos de futebol somente na semana que vem, com três partidas na Série A do Brasileirão e uma da Série B pela reta final da temporada, na faixa das 21h30 (Horário de Brasília).

No fim de semana não vai ter jogo na Globo, já que o calendário sofreu alterações devido a data FIFA e com isso as disputas retornem apenas no meio da próxima semana.

A 28ª rodada do Brasileirão traz três jogos, enquanto a 32ª da Série B apresenta o clássico pernambucano entre Sport e Náutico. A Globo transmite cada um dos confrontos, mas para diferentes estados. Equipes de transmissão e as praças serão divulgadas pela emissora somente dias antes da rodada começar.

Confira a seguir a programação de futebol na próxima semana da Rede Globo.

Atlético MG x Palmeiras – Brasileirão Série A

Data: Quarta-feira, 28/09/2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Rodada: 28ª rodada do Brasileirão

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Goiás x Botafogo – Brasileirão Série A

Data: Quarta-feira, 28/09/2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Rodada: 28ª rodada do Brasileirão

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Internacional x RB Bragantino – Brasileirão Série A

Data: Quarta-feira, 28/09/2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Rodada: 28ª rodada do Brasileirão

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Sport x Náutico – Brasileirão Série B

Data: Quarta-feira, 28/09/2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Rodada: 32ª rodada do Brasileirão

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay

Onde assistir o jogo do Cruzeiro x Vasco hoje?

O decisivo jogo entre Cruzeiro e Vasco na Série B do Brasileirão vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 21h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil.

Ambos os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura no país. Basta obtê-los em sua programação e curtir ao vivo em seu televisor. O Premiere, entretanto, funciona como uma espécie de pacote de canais de futebol e só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Para acompanhar pelo celular, o serviço de streaming GloboPlay retransmite as imagens de ambos os canais em sua plataforma, também para o aplicativo do tablet, computador e smart TV, se o televisor for compatível.

Somente assinantes tem acesso ao GloboPlay, com e-mail e a senha de usuário.

