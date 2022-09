Onde vai passar Cruzeiro e Vasco hoje (21/09) horário e escalações

Para confirmar o acesso na Série A do Brasileirão matematicamente, o Cruzeiro precisa vencer o Vasco nesta quarta-feira, 21 de setembro, pela 31ª rodada no Mineirão, em Belo Horizonte. Com início às 21h (Horário de Brasília), saiba e acompanhe onde vai passar Cruzeiro e Vasco hoje ao vivo pela televisão e online.

Além de vencer o confronto contra o Vasco, a Raposa precisa torcer por um tropeço do Londrina na próxima sexta.

Onde vai passar Cruzeiro e Vasco hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro e Vasco hoje vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 21h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor pode curtir também no GloboPlay, serviço de streaming.

A partida decisiva para o Cruzeiro nesta quarta-feira não tem transmissão pela TV aberta. No entanto, ambos os canais do SporTV e Premiere exibem em todo o território nacional, disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

O pay-per-view, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade em valores de R$ 59,90, até R$ 89,90, de acordo com o pacote de canais escolhido pelo torcedor.

Para assistir pelo celular, o serviço de streaming GloboPlay exibe a retransmissão dos canais em sua plataforma, disponível também pelo navegador no site www.globoplay.globo.com, além dos aplicativos para tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

CRUZEIRO X VASCO:

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde vai passar Cruzeiro e Vasco hoje: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Cruzeiro x Vasco: como vem as equipes na temporada?

Líder absoluto com 65 pontos, o Cruzeiro pode garantir o acesso matematicamente nesta quarta-feira. Para isso, precisa vencer o Vasco em casa, no Mineirão, além de torcer por tropeço do Londrina na próxima sexta-feira, contra a Ponte Preta. O grupo mineiro tem a melhor campanha até aqui, com melhor ataque e defesa entre 41 gols marcados e 16 sofridos, muito perto de se garantir de volta para a elite.

O Cruzeiro vem de vitória em cima do CRB no último sábado, fora de casa.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Edu Brock, Oliveira; Geovane, Filipe Machado, Neto, Marquinhos; Luvannor, Bruno e Edu.

Do outro lado vem o Vasco em quarto lugar com 48 pontos, conquistados em treze vitórias, nove empates e oito derrotas com 35 gols marcados e 25 sofridos. O elenco carioca tem o segundo melhor ataque e a quinta melhor defesa na temporada da Série B do Brasileirão. Se vencer, continua na briga pelo acesso.

Na última sexta-feira, o Vasco venceu o Náutico na rodada anterior, dentro de casa.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Leo, Danilo Boza, Anderson Conceição, Paulo Victor; Yuri, Andrey, Marlon; Nenê, Raniel e Eguinaldo.

Histórico de Cruzeiro x Vasco

Em toda a história do futebol brasileiro, as equipes de Cruzeiro e Vasco se enfrentaram por 80 oportunidades, com vantagem para o elenco mineiro com 31 triunfos, 28 empates e 21 triunfos para o grupo carioca, de acordo com dados do portal O Gol.

Pelo quesito gols, o Cruzeiro também tem a vantagem com 123 marcados diante de 92 para o Vasco.

O último confronto entre as equipes aconteceu em 12 de junho na temporada atual, pela décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco levou a melhor com 1 x 0, com gol de Getúlio.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.



Classificação da Série B do Brasileirão

A reta final se aproxima na Série B do Campeonato Brasileiro. Disputada em 38 rodadas, o primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto os outros três na parte de cima da classificação se garantem junto ao líder na elite do futebol brasileiro.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão. São 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno.

1 Cruzeiro – 65 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 51pontos

4 Vasco – 48 pontos

5 Londrina – 45 pontos

6 Sport – 43 pontos

7 Ituano – 41 pontos

8 Ponte Preta – 40 pontos

9 CRB – 40 pontos

10 Criciúma – 40 pontos

11 Tombense – 40 pontos

12 Sampaio Corrêa – 39 pontos

13 Novorizontino – 36 pontos

14 Chapecoense – 35 pontos

15 Guarani – 35 pontos

16 Vila Nova – 34 pontos

17 CSA – 32 pontos

18 Brusque – 31 pontos

19 Operário PR – 30 pontos

20 Náutico – 27 pontos

