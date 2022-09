Relembre o que Tenório fez com Alcides e veja quais serão as mudanças do remake - Foto: Reprodução/Globo

O que Tenório fez com Alcides na versão original da novela Pantanal foi uma atrocidade, ele castrou o rival para se vingar do amante da primeira esposa. Porém, o vilão não cometerá tal ato no remake da TV Globo. Isso não significa que ele deixará o rival em paz, pelo contrário, Tenório vai cometer um ato imperdoável e irá ainda mais longe na versão de 2022.

O que Tenório vai fazer com Alcides no remake de 2022

No remake da TV Globo, Tenório vai estuprar Alcides. A mudança no crime do vilão contra seu rival foi adiantada pelo Notícias da TV e confirmada pelo site oficial da emissora, o Gshow, em matéria do dia 14 de setembro.

A mudança do autor Bruno Luperi para a versão de 2022 vai acontecer em breve na trama. Tenório vai sequestrar Alcides e Maria Bruaca quando o casal for até a fazenda do ex-marido de Bruaca para que a mulher possa ter uma conversa com a filha, Guta (Julia Dalavia).

Ele vai ver a dupla no quarto dos peões e apontará uma arma para eles. “Estava pensando o quê? Que ia desfrutar das minhas terras como desfrutou da minha mulher?”, vai ameaçar o personagem de Murilo Benício. “Eu não sou mais tua mulher”, vai responder Maria Bruaca, mas o vilão a mandará calar a boca e a xingará.

Tenório então levará a dupla até a tapera e vai amarrar o casal. Ele vai ameaçar estuprar Maria Bruaca na frente de Alcides. O vilão então mandará Bruaca soltar os cabelos para “lhe servir”. Amedrontado com tal possibilidade, Alcides vai afrontar Tenório: “me mata, seu corno. Me mata, se você for homem. Você é um corno. No fundo é isso que você é. Um corno manso! O que sempre foi. Se você relar um dedo nela, eu juro que te mato”.

Tenório será tomado pelo ódio e afirmará para o rival: “vou fazer com você como se faz com um touro que inventa de cobrir a vaca de outro. Vou te capar e te fazer ficar mansinho, mansinho”. Maria Bruaca implorará pela vida do amado e dirá que ama o peão. Tenório ficará chocado e com raiva da declaração e as juras de amor do casal. O vilão então mudará de ideia sobre sua vingança, ele desistirá de castrar o rival e terá outra ideia. Em seguida, ele arrastará Alcides até o quarto da tapera e estuprará o peão.

O site oficial da Globo afirma que a cena não será explícita e o público não verá os momentos de horror. Tudo será acompanhado apenas pelo olhar de terror no rosto da personagem de Isabel Teixeira, que assistirá a cena de perto e ouvirá os gritos do amado. Depois, Tenório abandonará o casal na beira do rio e eles voltarão para a fazenda de José Leôncio.

Quando a cena vai ao ar

De acordo com os resumos cedidos pela TV Globo, as cenas em que Tenório vai sequestrar o casal e estuprará Alcides irão ao ar no dia 26 de setembro, segunda-feira. Ainda segundo os resumos, quando retornaram para a fazenda de Zé Leôncio, o casal não irá revelar a verdade sobre o que passaram nas mãos de Tenório. Alcides estará deprimido e prometerá vingança contra Tenório.

O que Tenório fez com Alcides na versão original

Na versão da finada Rede Manchete, o que Tenório fez com Alcides foi bem diferente. Em 1990, ele decidiu capar o amante da ex-esposa e não ocorreu estupro. Nas cenas antigas, após sequestrar o casal, Tenório coloca uma faca no fogo e com um olhar sádico, segue até Alcides, que está amarrado e se desespera ao ver a faca.

O vilão vai até a região íntima de Alcides e usa a faca. Alcides começa a gritar de dor e perde muito sangue, enquanto Maria Bruaca também fica histérica com a cena. Por outro lado, Tenório se diverte com tudo e dá risada enquanto mutila e tortura Alcides.

Após tudo o que Tenório fez com Alcides, o vilão deixa o casal vivo e ambos sofrem com o momento traumático. Nesta versão, Alcides também fica deprimido e promete se vingar. Ele consegue cumprir sua promessa de acabar com o ex-marido de Maria Bruaca nos últimos capítulos da trama, quando o mata na beira do rio com uma lança.

Depois de tudo isso, no final da novela Pantanal de 1990, Alcides dá uma grande notícia para Maria Bruaca. Depois de se recuperar dos ferimentos, ele descobre que a castração de Tenório não deu certo e ele continua um homem inteiro.

