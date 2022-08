Futebol: qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (24/08)

Para ficar ligado e não perder nenhum lance, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Nesta quarta-feira, 24 de agosto, a emissora transmite uma partida da semifinal na Copa do Brasil, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), logo após o capítulo inédito da novela Pantanal, com transmissão para todo o Brasil.

As equipes disputam o confronto depois de vencerem os seus confrontos nas quartas de final. O Tricolor passou pelo América Mineiro, enquanto o Rubro-Negro ganhou do Athletico de Felipão. Ambos os clubes também disputam torneios internacionais, assim como o Brasileirão.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar o jogo entre São Paulo e Flamengo nesta quarta-feira, 24 de agosto, a partir das 21h30, horário de Brasília. A partida é válida pela primeira rodada da semifinal da Copa do Brasil em 2022.

O jogo de ida nesta quarta será realizado no Morumbi, casa do São Paulo, enquanto a volta está marcada para o dia 14 de setembro, no Maracanã. Quem garantir a maior soma de gols no confronto está classificado para a grande final, jogando contra Fluminense ou Corinthians.

A partida da Globo hoje vai passar em todos os estados do Brasil com narração de Cléber Machado e comentários de Roger Flores, Ricardinho e Sálvio Spinola.

FICHA TÉCNICA – São Paulo x Flamengo

Data: 24/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Rede Globo, SporTV 2, Premiere e GloboPlay

Como assistir Globo pelo celular de graça?

Além de assistir a Globo pela TV, o torcedor também pode acompanhar a emissora pelo celular de graça, sem pagar nada.

Isso porque a plataforma de streaming GloboPlay retransmite as imagens do canal de graça. Você pode acessar através do aplicativo, disponível na loja de aplicativos Google Play e App Store, ou então pelo navegador no site www.globoplay.globo.com.

Entretanto, mesmo sendo gratuito, lembre-se que é necessário ter uma conta de login no site da Globo para acessar a plataforma. O cadastro pode ser realizado com e-mail ou com a conta do Facebook, Apple ou Google.

1 – Abra o GloboPlay pelo celular através do aplicativo ou então no navegador. O primeiro passo é clicar no menu localizado ao lado esquerdo, na parte de cima, indicando três pontinhos. Depois. procure a opção “Agora na TV”.

2- Ao clicar em “Agora na TV”, o mosaico da Globo vai aparecer. Clique em “Assista agora” e, aqui, o site do GloboPlay vai pedir o login na Conta Glob. Se você já está cadastrado no site, basta digitar o e-mail com a senha.

Se você ainda não é, clique em “CADASTRE-SE” escrito em preto e siga o passo a passo com todas as informações.

3 – Assim que o torcedor logar na conta ou realizar o cadastro com sucesso, o aplicativo ou o site irá redireciona-lo para o mosaico com todos os canais, incluindo a Globo.

Pronto, basta clicar no play que aparece no meio da tabela e assistir de graça pelo celular, tablet ou até no computador.

Programação da Globo hoje

Além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, o torcedor também fica por dentro de toda a programação da emissora nesta quarta-feira, 24 de agosto.

Lembrando que o canal pode sofrer alterações de acordo com cada estado entre os horários.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Insubstituível

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:05 Mar do Sertão

18:45 Jornal Local

19:15 Cara e Coragem

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:40 Jornal da Globo

