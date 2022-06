José Leôncio decidiu criar uma competição entre seus três filhos. O fazendeiro propôs que o melhor é quem vai ficar com a sela de prata na novela Pantanal e ainda herdar a administração de suas terras no futuro. A disputa deixou parte dos filhos do rei do gado animados, mas Jove, que tem poucas habilidades de peão, ficou preocupado. Se Bruno Luperi repetir os acontecimentos da versão de 1990, a sela já tem dono garantido.

Tadeu, Jove ou Zé Lucas: com quem vai ficar com a sela de prata na novela Pantanal?

Tadeu é quem vai ficar com a sela de prata na novela Pantanal, caso o remake da TV Globo siga a mesma trama da versão original da Manchete. Em 1990, Jove e Zé Lucas desistiram da competição e cederam a sela para o irmão, por consideraram o peão o grande merecedor de um objeto tão importante da família.

Em um primeiro momento, Zé Leôncio não gosta muito da atitude dos filhos e diz que preferiria que Tadeu vencesse a sela de prata por meio da competição na novela Pantanal. O fazendeiro acreditava que isso seria bom para a auto estima do rapaz e que assim ele se sentiria importante, porém, o patriarca acaba elogiando a atitude de Jove e Zé Lucas, aceita as justificativas dos filhos e permite que a sela seja do filho de Filó.

Mais tarde, José Leôncio se encontra com Tadeu para dar a notícia que ele pode ficar com a sela de prata de forma definitiva na novela Pantanal. Tadeu havia há pouco usado a sela sem pedir a permissão do pai e por isso acreditava que a conversa era para lhe dar uma bronca.

Enquanto José Leôncio discursa e fala sobre a importância da sela para ele, Tadeu não compreende bem as palavras de seu pai e pensa que está sendo repreendido. Por isso, exclama: “tô entendendo viu pai, não monto mais na sela não. Não vou mais disputar ela não porque sou um bosta perto dos seus outros dois filhos. Sou só um peão, do jeitinho que você me fez”.

O rapaz não escuta as explicações do pai e vai embora. Zé Leôncio segue o filho até a cozinha e diz: “você me entendeu mal, não deixou eu terminar de falar. Para com essa mania de achar que você é menos que os outros. A sela é sua, viu? Com meu consentimento”.

Apesar de Tadeu ficar com a sela de prata na novela Pantanal, ele não herda tudo sozinho. Os bens de José Leôncio são divididos entre os três filhos no final do folhetim, após a morte do fazendeiro. E a administração do negócio do rei do gado fica nas mãos de Jove, que tem Tadeu como seu braço direito.

Por que a sela de prata é tão importante na novela Pantanal?

Quem perdeu o começo do remake da TV Globo e começou assistir a novela com atraso, pode achar a trama sobre a sela um pouco confusa. Afinal de contas, para quê tanta competição por ela? A sela de prata é muito importante e disputada na novela Pantanal pois pertenceu a Joventino, o pai de José Leôncio.

Joventino era considerado um dos maiores peões que já pisaram pelo pantanal. Além disso, em conversa com Tadeu, Zé Leôncio revela que seu pai foi a pessoa que ele mais amou durante toda a sua vida. O desaparecimento misterioso de Joventino foi um grande baque para o fazendeiro.

Quando Tadeu vai receber a sela no remake?

Se nada mudar na história original para a trama e Tadeu for realmente o escolhido para ficar com a sela de prata do avô na novela Pantanal, ainda vai demorar para que o público possa comemorar a conquista do rapaz. A cena é de um dos capítulos da reta final da trama e a versão da Globo tem previsão de ficar no ar até meados de outubro de 2022.

Na reprise que o SBT exibiu em 2008, Tadeu recebeu a sela das mãos do pai com cerca de 20 capítulos restando para o grande final do folhetim. O momento acontece antes de Tadeu descobrir que não é filho legítimo de José Leôncio, o que só foi revelado na última semana da novela nesta versão antiga.

O rapaz escuta uma conversa entre a mãe e o pai na cozinha e descobre que não partilha do sangue de José Leôncio. Ele foge de casa, mas encontra o velho do rio, que o convence a voltar. O peão aceita os conselhos da entidade e se acerta com o fazendeiro quando retorna. Ele continua sendo considerado um dos filhos de José Leôncio.

+Quem é o verdadeiro pai de Tadeu na novela Pantanal; peão não é um Leôncio

