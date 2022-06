Novo horário da novela Reis da Record; entenda quando a trama volta

Reis não está na programação atual do canal de Edir Macedo, mas o folhetim irá retornar em breve às telinhas. Como a decisão da emissora de colocar Todas as Garotas em Mim no horário nobre do canal, para depois trazer Reis de volta, não foi bem clara para os telespectadores, pode ser confuso entender os planos do canal. Vamos te ajudar a saber o correto horário da novela Reis da Recorde e também explicar as datas que você deve deixar anotadas na agenda!

Qual o horário da novela Reis na Record TV?

O horário da novela Reis na Record é 21h00, depois do Jornal da Record, de acordo com a programação do canal. Porém, no momento, o folhetim não está no ar. O último capítulo da segunda temporada da produção bíblica foi exibido no dia 6 de junho e a trama ficará fora das telas durante pouco mais de um mês, só retornando no final do mês de julho.

Como assim? A novela Reis não foi finalizada, apenas ganhou uma pausa. A separação do folhetim é em temporadas, com cada fase focada em um personagem diferente. Assim, quando a novela retornar, a história abordada será a do Rei Davi, um dos mais famosos da bíblia.

É esperado que a próxima etapa da novela Reis seja exibida no mesmo horário de antes, faixa das 21h00, a partir do dia 19 de julho, uma terça-feira. A Record ainda não confirmou a data, a informação é do colunista Flavio Ricco, do R7.

Enquanto a novela Reis não retorna, sua faixa de horário na TV Record é ocupada pela série jovem Todas as Garotas em Mim. Na trama, que mistura contemporaneidade com cenas de época, uma influenciadora digital que tem a família em constate crise, passa a conhecer mulheres importantes das escrituras com as histórias que sua avó lhe mostra na bíblia.

Ainda segundo Ricco, Todas as Garotas em Mim e Reis não serão exibidas ao mesmo tempo. A primeira temporada do folhetim juvenil será finalizada no dia 18 de julho, um dia antes da estreia da nova fase de Reis. Porém, Todas as Garotas em Mim irá retornar depois. É previsto que novos capítulos cheguem às telas da Record em 2023.

Após retorno, Reis terá duas temporadas seguidas

A Record repetirá o padrão que adotou no começo da exibição de Reis. O planejamento do canal colocou as temporadas A Decepção e A Ingratidão para irem ao ar em seguida, de março a junho de 2022. Depois, aconteceu a pausa que deu espaço para Todas as Garotas em Mim na programação.

O mesmo acontecerá no segundo semestre do ano na emissora, ainda segundo Ricco. O jornalista informou que a emissora pretende colocar a temporada A Rejeição e depois A Escolha no ar. Assim, o público assistirá duas fases, uma atrás da outra.

Ainda não foi revelado pela Record se depois de A Escolha, Reis ganhará novas temporadas. Ao que tudo indica, se isso acontecer, haverá uma nova pausa na programação e a produção só retorna em 2023, após os capítulos inéditos de Todas as Garotas em Mim.

A decisão faz parte de um plano da emissora de ter séries variadas e de diferentes públicos na faixa do horário nobre, com capítulos inéditos estreando de tempos em tempos.

Novos capítulos de Reis terão grande passagem de tempo

Focada no Rei Davi, a próxima temporada de Reis vai mostrar a vida do personagem bíblico ao longo de anos. Por conta disso, o rapaz vai ser interpretado por dois atores diferentes. Primeiro, Gabriel Vivan, estreante de 26 anos vai entrar na trama. Depois, o papel passará para Cirillo Luna, 39 anos, ator que já fez novelas na Record e Globo.

